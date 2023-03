De ultieme gids voor een minimalistische levensstijl

Een minimalistisch leven brengt je meer in het moment en helpt je te focussen op wat echt belangrijk is, zodat je meer geluk, voldoening en vrijheid ervaart. Met deze gids leer je wat het is, wat het je brengt en hoe je begint.

Bijna de helft van de Nederlanders consumindert uit milieubewuste overwegingen, blijkt uit een enquête voor Trouw. 28 procent van de mensen probeert te consuminderen, maar vindt het nog lastig. Waar begin je?

Wat is minimalistisch leven?

In de kern betekent minimalistisch leven dat je leeft met minder spullen. En wie minder spullen heeft, heeft minder aan z’n hoofd en dat brengt rust, focus en een gevoel van tevredenheid. Klinkt goed, toch? Ontdek wat minimalistisch leven precies inhoudt:

Minimalistisch en simpel leven

Simpel leven en minimalisme gaan hand in hand. Al dertig jaar is er een beweging gaande waarbij mensen zich terugtrekken van hun gehaaste bestaan en een tandje terugschakelen. Een stuk makkelijker gezegd dan gedaan, met ons vaak drukke leven. Zo pas je het toe:

Zo begin je met ontspullen

De eerste stap om minimalistischer te leven is ontspullen. Het letterlijk wegdoen van alles wat je eigenlijk niet gebruikt en doesn’t spark joy, om het in de woorden van opruimgoeroe Marie Kondo te zeggen.

Met spullen an sich is niks mis, maar véél spullen brengen vaak chaos met zich mee. “Houden van je spullen mag, maar hou meer van jezelf,” sprak professional ­organizer Divya van den Berg eerder in Flow.

En dat is een mooi uitgangspunt om mee te beginnen. Zo ga je aan de slag met ontspullen:

Vaker offline gaan

We doen nog maar weinig zonder onze telefoon binnen handbereik. En dat is zonde, want het leven vindt niet plaats op je scherm, maar buiten. Dat vondt ook journalist Sara Madou. Ze was klaar met haar scherm en ontdekte wat digitaal minimaliseren je oplevert (en hoe je het doet).

Tekst Lisanne van Marrewijk Beeld Floor van Koert

Gepubliceerd op 31 maart 2023