Rachel wordt duurzaam (3): minderen met plastic

Flow’s Rachel heeft het eigenlijk ook wel door: het milieu wordt er niet beter op. Hoog tijd om daar, al is het in kleine stappen, zelf iets aan te veranderen. Ze deelt de komende tijd haar bevindingen op het gebied van duurzaamheid.

Laatst schreef ik al over de shampoo bars van Happy Soaps. Een mooie oplossing voor het minder gebruiken van plastic. Want dat gebruiken we veel. Ik lees in het boek Hoe je stopt met plastic zelfs dat er in 2050 meer plastic in de zee zal zitten dan vis. Best shockerend toch? Toch heb ik het idee dat we er tegenwoordig wel iets bewuster van zijn. Er is in verschillende winkels meer aanbod voor een duurzamer, plasticvrij leven: wattenschijfjes, tandenborstels én telefoonhoesjes. Ze zijn er gelukkig steeds vaker in een gerecyclede variant. Zo kocht ik een duurzaam hoesje, die ook nog eens biologisch afbreekbaar is.

Het begint met één persoon

Maar toch heb ik altijd het idee, net als bij het minderen van vlees eten, dat mijn kleine verandering niet echt verschil maakt. Misschien herken je dat wel. Maar een uitspraak in hetzelfde boek, neemt mijn twijfels weg: “Elke overwinning tegen plastic begint met één persoon of een kleine groep mensen die besluit dat het tijd wordt om in actie te komen.” En zo is het maar net, als je niets doet, wordt het er ook niet beter op.

Ik deel een aantal tips uit het boek, deze zijn gemakkelijk uit te voeren. Je hoeft echt niet meteen met een schepnet de grachten van je stad leeg te vissen (want overigens wel mag, natuurlijk!).

Neem herbruikbare tassen mee naar de winkel, zodat je geen plastic tasjes hoeft te kopen. Scheelt ook nog eens geld.

Gebruik een herbruikbare beker voor je koffie to go, in plaats van de wegwerpbekers. Hetzelfde geldt voor de plastic flessen waarin je je drinken meeneemt.

Ga naar lokale winkels of koop losse producten op de markt. Daar wordt veel minder gebruik gemaakt van plastic verpakkingen.

Kun je een plastic verpakkingen echt niet weigeren? Probeer ze dan te hergebruiken.

Kies iets vaker voor een tweedehands kledingstuk of cadeautje. We gaven al eerder tips hoe je duurzaam cadeaus kunt kopen en inpakken.

Het schijnt dat er in veel producten ook microbeats zitten, heel kleine plastic deeltjes, ook in je cosmeticaproducten. Ga eens al je ruimtes af en kijk hoeveel producten met deze microbeats er te vinden zijn en hoeveel plastic verpakkingen je kunt vervangen door biologisch afbreekbare varianten. En geloof me: dat zijn er best wel veel.

Ik ben benieuwd wat jullie allemaal aan plastic producten kunnen vervangen in huis. Ik ga eens een rondje doen.

Tekst en fotografie Rachel Vieth