Waarom reizen met de trein een comeback maakt

Er komen steeds meer nachttreinen bij en het spoornetwerk wordt steeds uitgebreider. Waarom is reizen met de trein plots weer populair?

Vanaf 15 oktober rijdt de nieuwe nachttrein onder de naam GreenCityTrip twee keer per week naar Europese steden als Verona, Praag, Wenen, Venetië en Milaan. We konden al met de Nightjet naar Oostenrijk en Duitsland reizen, en er zijn al genoeg dagtreinen zoals de Thalys en de Eurostar. Reizen met de trein is terug van weggeweest.

Een stuk duurzamer

NPO maakte er voor het programma Andere tijden een special over. Want reizen met de trein was in de jaren 50 al populair. De Trans Europa Express ziet het licht en al snel volgen andere initiatieven zoals Interrail, waarmee je onbeperkt binnen Europa kunt reizen, en de nacht- en slaaptreinen. Hoewel de opkomst van vliegen een rem op die treindroom zette, lijkt het nu weer springlevend te zijn, aldus de NPO.

Dat komt niet alleen omdat landen in Europa toegankelijker zijn geworden met al die extra nachttreinen, reizen met de trein is ook een stuk duurzamer dan vliegen. Zo kost volgens GreenCityTrip de gemiddelde vlucht zo’n 282 kilo CO2 per passagier. Ga je met de trein, dan is dat nog maar 22 kilo. Een gigantisch verschil dus.

Benieuwd naar de documentaire van NPO? Je kunt hem terugkijken via de website van Andere tijden.

Een overzicht van alle aankomende nachttreinen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Jacques Bopp/Unsplash.com