Zelf zeep maken met dit DIY-pakket

Voor als je al die plastic verpakkingen beu bent en een vrije middag hebt. Met dit DIY-pakket kun je zelf zeep maken met 100% natuurlijke ingrediënten.

Je kunt dat dus gewoon zelf maken, zeep. Wisten wij ook niet. Helemaal from scratch maken is niet ideaal (er moet een chemische reactie ontstaan voordat je zeep hebt), maar gelukkig is er ook dit DIY-pakket van DIY Soap. In het pakket zit een Sheaboterzeepbasis van 65 gram, een herbruikbare siliconen zeepvorm, etherische olie (je kunt kiezen uit citroengras, lavendel of sinaasappel) en de instructies met zeeprecept.

Kies je eigen geur

Je kunt dus zelf kiezen waar je zeepje naar moet ruiken. Mocht je zelf al een etherische olie in huis hebben, dan kun je die ook lekker gebruiken. Om de zeep er nog mooier uit te laten zien, kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld gedroogde lavendel of bloemblaadjes toe te voegen. Liever een vrolijk kleurtje? Voeg dan een natuurlijke kleur zoals kurkumapoeder toe.

Dit heb je nodig

Wat je nog meer nodig hebt naast dat pakketje? Zie de lijst hieronder. Het maken van de zeep duurt helemaal niet lang. De bereidingstijd is maar 5 minuten en de wachttijd maar 10.

Magnetron Magnetron-bestendige kom Lepel Mes Snijplank

Voorbeeld van een recept

Op de website van DIY Soap vind je een aantal recepten om mee aan de slag te gaan. Zo laten ze je zien hoe je een zeep maakt met lavendel en havermout. Liever zonder pakketje aan de slag? Ze vertellen je ook hoe je een nieuwe zeep maakt van allerlei zeeprestjes. Recyclen maar!

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Rebecca Klassen/Unsplash.com