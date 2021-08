Zo houd je klimaathoop

De wereld heeft steeds meer te maken met overstromingen en natuurbranden. En het onlangs uitgekomen IPCC rapport is heel duidelijk over de impact van mensen op klimaatverandering. Nieuws om niet echt hoopvol van te worden. Toch zijn er genoeg reden om je positief en actief in te blijven zetten voor het klimaat. Zo houd je toch klimaathoop.

Actie creëert hoop

Terwijl hoop ook klimaatactie creëert, is het omgekeerde ook waar. Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande die beter zijn voor onze impact op het klimaat. Initiatieven en bedrijven die met deze nieuwe ontwikkelingen diensten en producten brengen die een minder negatief of zelfs klimaatpositief effect hebben. Denk aan jeans van gerecycled katoen of staalfabrieken zonder CO2-uitstoot. En alles daar tussenin. Wanneer je bewust kiest voor deze groene ontwikkelingen, geven deze verhalen je vanzelf de hoop dat verandering echt mogelijk is.

De beste scenario’s

Het besef dat we klimaatverandering kunnen afremmen, geeft ons reden om actie te ondernemen. In het IPCC rapport wordt gekeken naar de beste en slechtste scenario’s. Als we onze CO2-uitstoot snel enorm kunnen terugdringen en de natuur helpen zichzelf te herstellen, dan zullen de beste scenario’s dichterbij komen. Alle reden dus om bij het maken van onze kleine en grote keuzes onze impact op het milieu mee te wegen.

Positieve aandacht

Waar we onze aandacht op vestigen bepaalt een groot deel van onze stemming. Door het lezen van het reguliere nieuws, kunnen de negatieve berichten soms nogal overweldigend aanvoelen. Terwijl wanneer je meer leest over duurzame ontwikkelingen en positieve verandering, komt het vertrouwen weer terug. Het volgen van media, organisaties en mensen die positieve, duurzame verhalen verspreiden kunnen je helpen om meer klimaathoop te houden.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Gabriel Jimenez/Unsplash.com