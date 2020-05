We doen ons best voor een groenere wereld… wat lukt, en wat (nog) niet? Zeven mensen die meewerkten aan themanummer Flow 4 vertellen.

Jeannette Jonker, Liesbeth Vijfvinkel en Claudia Lagermann

Ze vormen samen redactiebureau Firma Fluks. Voor Flow 4 maakten ze het dossier over meer duurzame stapjes zetten in je dagelijks leven.

Jeannette: “Met z’n drieën komen we op betere ideeën, eten we vaker taart en houden we elkaar scherp. De tips die we verzamelden, waren zo laagdrempelig dat we er meteen mee aan de slag gingen. Liesbeth richtte een kinderkamer in met vintage meubels, Claudia adopteerde zwerfkunst en ik deed alle plastic flessen de deur uit. Het lukt me alleen nog niet altijd om minder plastic verpakkingen te kopen: als ik naar de supermarkt ga, krijg ik toch weer een berg plastic voor m’n kiezen en er is niet altijd een alternatief. Verder wil ik mijn auto wegdoen, maar dat stel ik al maanden uit…”

Bregje Hofstede

Bregje schreef het wandelboek Bergje, waar je in Flow 4 een voorproefje van kunt lezen.

“Sinds een jaar ben ik gestopt met vliegen. In plaats daarvan reis ik per bus of trein, en soms ga ik met de auto. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo lastig: ik hou wel van het tragere tempo, van het gevoel dat ik de afstand echt afleg in plaats van oversla. Maar ik geef nog altijd te veel geld uit aan benzine – ik ben verhuisd naar een plek zonder ov. Dus al woon ik in het groen met een moestuin, helemaal groen leef ik nog lang niet.”

Petra Kroon

Petra is senior vormgever bij Flow.

“Sinds ik een elektrische fiets heb, probeer ik vaker de auto te laten staan als ik naar mijn werk ga. Wat nog niet goed gaat, is dat ik te veel eten weggooi. Ik doe nogal impulsief boodschappen en denk niet van tevoren na over wat ik wil koken. Dan improviseer ik met wat ik in huis heb, maar daardoor blijven er ook veel ingrediënten ongebruikt. En met drie puberzoons weet je nooit precies wie er wel of niet thuis eet, waardoor ik nogal eens eten overhoud. De restjes bewaar ik netjes, maar gaan vaak na een paar dagen alsnog de prullenbak in.”

Anouk De Kleermaeker

In Flow 4 laat fotograaf Anouk zien wat zij bijdraagt aan een betere wereld.

“Onlangs ben ik verhuisd van een groot huis in een klein dorp naar een klein huis in de stad. Daar moest ik enorm voor ontspullen: veel verkocht ik via Marktplaats, veel schonk ik aan vrienden en familie, en hopelijk hebben de overige spullen inmiddels een nieuwe eigenaar gevonden via de kringloopwinkels. Ik woon nu in hartje centrum en omdat ik geen parkeerplek meer voor de deur heb, ben ik meer lopend en met de fiets ben gaan doen. Het huis is snel opgeruimd – klein is fijn – en ook de kosten van gas, water en licht zijn nu veel lager. Omdat ook mijn tuintje zo aan kant is, ontstond er meer tijd en rust. Wat nog niet zo goed gaat, is dat ik mijn Dopper en m’n stalen drinkbeker nog te vaak vergeet. Koop ik toch weer zo’n plastic flesje.”

Ilse Savenije

Ilse is coördinator online & projecten bijFlow.

“Ik shop veel tweedehands: kleding, meubels, boeken. Er zijn al zo veel spullen in de wereld, dus nieuw is vaak niet nodig. En op vintagejacht gaan is ook nog leuk en goedkoop. Thuis hebben we groene stroom van zonnepanelen. Al hebben we (noodgedwongen) nog steeds enkelglas en flinterdunne muren, dus wát we stoken vliegt het huis uit. Veel tweedehands truien aan dus in de winter :-). En onze oude auto slurpt benzine, dus daar zit ook nog een verbeterpuntje.”

Caroline Buijs

Managing editor projecten & specials Caroline maakte onder meer de interviews bij de beeldreportage ‘Ook de kleine beetjes helpen’ in Flow 4.

“Wat ik leuk vind aan twee pubers thuis, is dat ze je scherp houden. Nadat ze aan de scholieren- klimaatstakingen meededen, zijn mijn zoon en dochter vegetariër geworden – en inspireerden ze mijn man en mij om hetzelfde te doen. Het enige wat me nog niet goed lukt, is om op vrijdag- middag in het café bij mij op de hoek bij een Belgisch biertje de bitterballen te laten staan.”

Anne-Marie Rem

Anne-Marie deed de styling van het interview met Floor Rieder en Museum van mezelf in Flow 4.

“Om eerlijk te zijn ben ik niet zo groen: ik heb een oude auto en ben dol op een stukje vlees op z’n tijd. Maar als ik mijn hond Ted uitlaat, ruim ik wel het zwerfafval op in het plantsoentje bij mij in de buurt. Daar vlakbij staat een school, dus er liggen nogal wat pakjes Capri-Sun, lege chipszakken en Febo-verpakkingen. Ook tijdens een strandwandeling verzamel ik alle rommel die ik tegenkom in een zak – dat leerde mijn moeder me van kinds af aan.”

Fotografie Ross Sneddon/Unsplash.com