Een nieuwe visie op duurzaamheid (3): Danielle de Nie vertelt

Een wake-upcall om zuiniger om te gaan met het klimaat, zo wordt deze tijd ook wel gezien. Staan we inderdaad op zo’n kantelpunt? Vier voorlopers in duurzaamheid delen hun visie. Deze keer bodemkundige Danielle de Nie.

Bodemkundige Danielle de Nie is een van de vier oprichters van Aardpeer, een initiatief om een duurzaam voedselsysteem te creëren. “Ik praat in mijn werk veel met boeren, en ben altijd enthousiast als ze willen verduurzamen. Ik kom ook vaak boeren tegen die wel willen, maar niet kunnen.

Ze zitten klem tussen de hoge financieringslasten van de bank en de eisen van de melkfabriek, die de melkprijs niet omhoog wil gooien.

Boeren moeten het maximale uit de bodem persen om rond te komen. Om dit voor elkaar te boksen moeten ze alles onder controle houden met kunstmest en bestrijdingsmiddelen, wat leidt tot een verarming van de bodem en de biodiversiteit. Wij helpen boeren die hun bedrijf willen verduurzamen en willen werken met het natuurlijke systeem van de bodem.”

Biodiversiteit

“Met Aardpeer kopen we grond op die we langdurig aan natuurvriendelijke boeren verpachten. De grond wordt voor zeven generaties veiliggesteld, zodat de volgende generaties ook voedsel kunnen blijven produceren op gezonde bodems die biodiversiteit laten floreren. Om die grond te kunnen betalen, kunnen mensen obligaties kopen, en daar krijgen ze niet alleen rente voor terug – meer dan op een spaarrekening – maar ook een gezondere bodem en een mooiere wereld.”

Uiteindelijk hoopt Aardpeer ook banken en pensioenfondsen mee te krijgen. “We hebben chemie de functie van de bodem laten overnemen. Nu moeten we terug naar het natuurlijke systeem. Welke aarde geven we door? Ik heb drie kinderen, die opgroeien in een wereld waarin we onze ogen niet meer kunnen sluiten: we zien de onhoudbaarheid van het systeem.”

Tekst Otje van der Lelij Illustratie Lotte Dirks