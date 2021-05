Een pluktuin beginnen met Rachel: de plantjes mogen naar buiten (3)

Flow’s online stagiaire Rachel wordt ontzettend blij van de lentemaanden, zonnestralen én bloemen plukken. Daarom probeert ze de komende maanden de Pluiktuin zadenbox van Plukatelier uit.

Na een paar weken is het weer tijd voor een update. Het is namelijk eind mei en dat betekent dat – hoogstwaarschijnlijk – de vorst voorbij is. Misschien heb je weleens gehoord van ijsheiligen. Dat zijn de laatste dagen dat er nachtvorst kan voorkomen. Nu we die dagen gepasseerd zijn, kunnen mijn zaadjes de tuin in. Een heugelijk moment.

Twee tuintjes

Een tijd terug kreeg ik een appje en een foto van mijn ouders: mijn vader had een stuk van het gras uit de tuin gehaald, speciaal voor mijn kleine pluktuintje. Ik moet eerlijk zeggen dat ze in eerste instantie niet enthousiast waren over het plan (zou het aan mijn niet zo groene vingers liggen?). Ik wist ze echter te overtuigen met mooie plaatjes op Pinterest en de belofte dat het eenjarige bloemen waren. Ze zijn gelukkig niet de moeilijkste.

Ik had meerdere mensen verteld over mijn kleine ‘tuinproject’ en kreeg tot mijn vreugde ook een stukje grond in de tuin van de ouders van mijn vriend. Dus stopte ik de helft van alle zaadjes op beide plekken in de grond en ging ik opeens van geen naar twee pluktuintjes.

Naar buiten

Terug naar het moment van zaaien. Ik dacht dat ik de potjes die ik binnen voor gezaaid had zo buiten in de grond kon stoppen. Jennita (van Plukatelier én de zadenbox die ik gebruik) wees me echter op iets belangrijks. Je moet namelijk de plantjes eerst even laten wennen aan de buitenlucht. Zet ze overdag daarom even buiten en haal ze ’s nachts weer naar binnen. Doe dit voor een paar dagen en ze zijn ready om buiten verder te groeien.

Ik had niet alle bloemen binnen voor gezaaid. Daarom heb ik de grond nog aangevuld met de andere zaadjes. Ook leuk om te zien wat beter werkt. Handig om te weten: elk plantje heeft ongeveer 20 tot 30 centimeter nodig om te kunnen groeien in de tuin.

Ik denk overigens dat ik mijn ouders heb aangestoken. Mijn moeder stuurde een foto van de plantjes die volgens haar al een stukje gegroeid waren en wanneer ik thuiskom heeft mijn vader het tuintje netjes gemaakt met extra potgrond. Volgens mij zijn ze net als ik inmiddels ook wel enthousiast geworden over het hele pluktuin-idee.

Tekst Rachel Vieth