Een pluktuin beginnen met Rachel: zaadjes zaaien (2)

Flow’s online stagiaire Rachel wordt ontzettend blij van de lentemaanden, zonnestralen én bloemen plukken. Daarom probeert ze de komende maanden de Pluiktuin zadenbox van Plukatelier uit.

Sinds ik de box van Plukatelier in huis heb, word ik steeds vrolijker van het idee straks een border vol bloemen te hebben in de tuin. Enthousiast pin ik foto’s op mijn Pinterest-bord en volg ik accounts op Instagram van mensen met prachtige tuinen. Ik betrap mezelf erop dat ik al veel te ver vooruit denk en door een roze bril kijk. Want als je een bloementuin wilt, moet je natuurlijk wel de zaadjes daadwerkelijk gaan zaaien en de tuin in gaan.

Eindelijk vind ik een zaterdag waarop het niet stortregent, sneeuwt of hagelt. Ik trek mijn gebloemde tuinhandschoenen aan en stal alles uit op de tuintafel. Buiten schijnt het zonnetje in mijn gezicht en ik ruik die fijne lentegeur. Mijn gedachten gaan eventjes terug naar heel wat jaren geleden, toen ik in de zomer elke dag onbezorgd in de tuin kon spelen. Tenten bouwen, touwtje springen of met m’n handen in de potgrond om te helpen met het planten van de viooltjes. Toen was dat heel vanzelfsprekend, nu voelt zo’n hele dag buiten best bijzonder, vooral wanneer je normaal gesproken altijd werkt op zaterdag.

Binnen voor-zaaien

Ik ben niet een enorm ‘natuurwonder’. Wat ik daarmee bedoel? Ik kan zelfs klimop en cactussen nog dood laten gaan. Het maken van deze bloemenborder is dan ook een extra leuke uitdaging voor mij. En ik streef natuurlijk wel naar een fleurige uitkomst. Gelukkig schijnt het tuinieren met de zadenbox gemakkelijk te gaan.

In de box zitten zakjes met zaadjes van acht verschillende bloemsoorten. Op een kaartje zie je precies wanneer welke zaadjes de grond in kunnen. En daar stond ook op dat je sommige zaadjes al binnen voor kunt zaaien in bakjes. Dat leek me een erg handig plan aangezien het ’s nachts nog weleens wil vriezen. Dus kocht ik bij de plaatselijke tuinwinkel een aantal kweekpotjes. Ik koos voor afbreekbare bakjes, die kun je namelijk zo in de tuin planten als de tijd rijp is.

Maar, eerst nog eventjes groeien voor het raam. Ik kijk elke dag (met licht ongeduld, ik geef het toe) naar mijn potjes op de vensterbank. ‘Ik moet rustig afwachten’ zeg ik tegen mezelf. Voor die mooie tuinen op Instagram en Pinterest was vast en zeker ook heel veel geduld nodig.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beetjehome