Goed klimaatnieuws van het afgelopen jaar

Met al dat slechte nieuws kunnen we wel een opstekertje gebruiken. Wist je dat er ook goede dingen gebeuren rondom het klimaat? 4x positief klimaatnieuws van afgelopen jaar.

Nederlandse bossen werden in 2022 steeds gevarieerder

Dat blijkt uit een nieuwsbericht van Staatsbosbeheer. Nederlandse bossen hebben niet alleen meer structuur gekregen, maar kennen ook meer variatie. In monotone bossen zijn meer soorten ontstaan en er is ook meer ondergroei. Dit is goed nieuws, omdat we met verschillende boomsoorten de biodiversiteit vergroten, waardoor het bos weerbaarder wordt tegen ziektes, plagen en klimaatverandering. Belangrijk voor de toekomst, dus.

Nederland heeft in Europa meeste zonnepanelen per inwoner

Ons land telt op dit moment anderhalf miljoen woningen met zonnepanelen, lezen we in een artikel van NOS. Dat houdt in dat een op de vijf huizen panelen op het dak heeft, en daarmee is Nederland koploper van Europa.

Nederland geeft wereldwijd grootste subsidie aan kweekvlees

Maar liefst 60 miljoen euro werd gereserveerd voor cellulaire agricultuur: technologieën waarbij het kweken van cellen centraal staat, met een grote focus op het kweken van dierenvlees. Vlees kunnen eten zonder dode dieren, dus. Volgens een artikel in Trouw niet alleen goed voor klimaat, maar ook voor dierenwelzijn, natuur en misschien zelfs voor het voorkomen van pandemieën.

Vanaf 2030 mogen geen woningen meer verhuurd worden met slecht energielabel

Woningcorporaties en particuliere verhuurders mogen vanaf 2030 geen woningen meet verhuren met een laag energielabel (E, F of G). Dat lezen we terug in een artikel van NOS. Op die manier wordt niet alleen de energierekening van huurders lager, maar gaat de verduurzaming in Nederland ook sneller.

Tekst Bente van de Wouw Bron @jkb_online Fotografie Karl Paul Baldac/Unsplash.com