Goed nieuws: bijvriendelijke natuurgebieden trekken tientallen nieuwe soorten bijen

Een jaar geleden richtte Staatsbosbeheer acht natuurgebieden bijvriendelijk in. Nu al is te zien dat de maatregelen werken: er zijn tientallen nieuwe soorten bijen vernomen in de gebieden.

De groepjesgroefbij, de kustbehangersbij, de rode koekoekshommel en de zeer zeldzame en bedreigde roodsprietwespbij horen bij de soorten die al wel bekend waren, maar nog niet aanwezig leken in een gebied. En nu zijn ze er dus, onder andere onder Eindhoven, in Utrecht, in de Haagse duinen en in Amsterdam.

In natuurgebieden werden nestelgelegenheden voor wilde bijen ingericht, staat er in een artikel in Trouw. Denk aan bijenhotels en struiken die de beestjes lokken. Uit de eerste tellingen blijkt dat al die moeite loont. Waar op de Strabrechtse Heide maar 33 soorten bekend waren, zijn er nu 75 geteld. En waar in de Houtrak in Amsterdam 5 soorten bekend waren, zijn dat er nu 35.

Goed nieuws dus, want het behoud van bijen is heel belangrijk voor het ecosysteem. De beestjes zorgen niet alleen voor honing, maar ook voor de bestuiving van gewassen. Zo is 80 procent van de eetbare gewassen afhankelijk van die bestuiving. Een heleboel.

Tekst Bente van de Wouw Bron Trouw Fotografie Lindsey Garcia/Unsplash.com