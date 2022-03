Goed nieuws: plantensoorten duiken na jaren weer op door ‘eendenpoep’

Het heeft zo’n 185 jaar geduurd, maar de dwergbloem is terug van weggeweest in natuurgebied Meijendel bij Wassenaar. De oorzaak? Eendenpoep, onder andere.

Volgens landschapsecoloog Harrie van der Hagen is de precieze oorzaak niet bekend, zegt hij in een artikel van het AD. “Het kan dat de zaden met de wind zijn meegewaaid. Dat kan over een afstand van tientallen kilometers. Of door dieren.”

En daar komen we dus weer terug op die eendenpoep. Want volgens de ecoloog kan dat ook de oorzaak zijn van de terugkeer van de dwergbloem. “Als eenden bijvoorbeeld planten of zaden eten en daarna verder trekken, kan de ontlasting ervoor zorgen dat op andere plekken zo’n plantensoort groeit,” zegt hij.

De dwergbloem is trouwens niet de enige plant die weer opgedoken is. Er komen meerdere plantensoorten terug, zoals ook de oeverkruid, die na 85 jaar weer gezien is. Het lijkt een beetje op gras, maar dan met dikkere stengels.

