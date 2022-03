Goed nieuws: visarend ook dit jaar op nest in de Biesbosch

Hoera, de visarend die al zeven jaar op hetzelfde nest zit in de Biesbosch is ook dit jaar weer teruggekeerd, en dankzij de webcam kon iedereen daar van meegenieten.

Het is altijd een beetje spannend of de roofvogel weer terugkomt voor het broedseizoen, maar ook deze lente laat hij zich weer zien. De visarend is volgens de Vogelbescherming een beschermde inheemse diersoort en het eerste broedgeval in Nederland deed zich voor in 2016 in de Biesbosch.

Of de visarend die nu op het nest geland is dezelfde vogel is als de jaren ervoor, moet nog blijken, maar goed nieuws is het in ieder geval wel. Nu is het nog wachten op het vrouwtje, dat laat zich meestal zo’n vijf dagen later zien.

Op de webcam

Niet alleen de visarend is te volgen op de webcam, ook allerlei andere vogels in het broedseizoen kunnen live gevolgd worden vanachter je laptop of via je telefoon. Zo kun je meekijken met onder andere de bosuil, zeearend, ooievaar, torenvalk en de slechtvalk. Een bijzonder moment gemist? Niet getreurd, de belangrijke fragmenten kunnen altijd teruggekeken worden.

Lees meer

Tekst Bente van de Wouw Bron AD Fotografie Mathew Schwartz/Unsplash.com