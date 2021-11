Hoe support je sociaal en duurzaam ondernemerschap?

Glazen gemaakt van oude wijnflessen, snacks van groenteresten om de afvalstroom tegen te gaan, boeketten samengesteld door mensen met een lichamelijke beperking: steeds meer ondernemers doen hun best om hun duurzame en/of maatschappelijke impact te vergroten. En daar kunnen wij bij helpen.

Impact ondernemen

Een bedrijf voeren waarbij niet winst maar de impact op een maatschappelijk belang voorop staat. Dat is impact ondernemen. De focus ligt daarbij op een meer inclusieve, duurzame en eerlijke maatschappij. Zoals het opleiden van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het maken van circulaire producten om de afvalberg te verkleinen. Of projecten waarmee alleenstaande vrouwen in verre landen een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Voor de makers en onze toekomst maken deze ondernemingen een groot verschil. En wij kunnen met ons koopgedrag dit soort ondernemerschap versterken. Kopen we een trui waar de fabrieksmedewerkers niet van kunnen rondkomen en waarvan het productieproces het milieu geen goed doet? Of kiezen we voor een lokaal gemaakte sweater van een onderneming die jongeren die gestopt zijn met school weer een toekomstperspectief biedt?

The Impact Days

In Nederland zijn er steeds meer merken die ervoor kiezen om het maatschappelijk goed te dienen. Om deze ondernemers in de spotlights te zetten, vinden sinds 2018 The Impact Days plaats. Op 18, 19 en 20 november 2021 kun je in Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Haarlem, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht kennismaken met tientallen lokale impact ondernemers. Op het online platform van The Impact Days, in de winkels van de ondernemers en tijdens events en workshops leer je deze merken en projecten kennen.

Decembercadeaus

Ben je met sinterklaas en kerst in aantocht op zoek naar cadeaus? Tijdens The Impact Days vind je zo’n 200 impact ondernemers op het gebied van fashion, design, kids, food en fun. Van natuurlijk geverfde sjaals tot keramiek van lokale klei gemaakt in een sociale werkplaats. En van een cadeauwinkel waar mensen met een verstandelijke beperking werken tot kleding gemaakt door statushouders in een lokaal atelier. Zo geef je niet alleen de ontvanger, maar ook de makers een cadeau en wordt geven extra mooi.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Sûr Atelier