Je huis verduurzamen? 8 tips om klein te beginnen

Het is bewezen: met groen om ons heen voelen we ons een stuk prettiger. Maar om dat groen te behouden, is het misschien belangrijk om eens na te denken over (kleine) duurzame aanpassingen in huis.

In heel Europa neemt de biodiversiteit zorgwekkend snel af. Meer groen in de stad verkleint de kans op wateroverlast bij heftige regenval, doordat een bodem van aarde met begroeiing werkt als een spons. Bovendien dempt meer groen extreme hitte.

Je huis verduurzamen? Tips om klein te beginnen

Minder elektriciteit verbruiken? Haal dan de stekkers van apparaten die je niet gebruikt uit het stopcontact. Dat scheelt. Kiezen voor een zuinige koelkast en lampen helpt ook. En misschien kan de droger de deur uit? Is de stap om je huis te isoleren voor nu te groot, ga dan alvast aan de slag met tochtstrips, radiatorfolie en deurstoppers voor minder warmteverlies. Kun je van het gas af? Er zijn duurzame warmte­bronnen waar je dan voor kunt kiezen, zoals een warmtepomp, zonneboiler of aardwarmte. Misschien kun je over­stappen op groene stroom. Of pak het groter aan en kies voor zonnepanelen. Denk je er weleens over om te verhuizen? Is een klein(er) huis dan iets om te overwegen? Denk bij de aanschaf van meubels ook eens aan tweedehands. Handig: een regenton in je tuin, zodat je met het opgevangen water de planten kunt bewateren.

Op onderzoek uit

Kijk welke subsidies en hulp jouw gemeente biedt om verduurzaming van je woning te ­financieren, bijvoorbeeld op Milieucentraal.nl. Op deze site staan ook veel praktische tips over besparen op je energierekening.

Ga voor écht groene stroom. Elk jaar zoekt de Consumentenbond samen met Natuur & Milieu en WISE uit welke energieleveranciers de groenste stroom aanbieden.

Op de site Hier.nu vind je veel praktische informatie over isoleren, zonnepanelen en groene stroom.

Tekst Juliëtte Eichholtz Fotografie Birgit Loit/Unsplash.com