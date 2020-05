Jessie Kroon over haar boek ‘Het zero waste project’

Ze schreef het boek Het zero waste project – Een leuker leven met minder plastic – en runt de duurzame levensstijlwinkel SMIR, beide met zus Nicky (29). Jessie kroon vertelt over haar werk en leven.

Jullie leven zonder afval?

“Ja, ik denk er niet eens meer over na. Zelf smoothies, snacks en popcorn maken, met katoenen zakjes naar de bulkwinkel; het is ons nieuwe normaal. Groentes kopen we lokaal. Het leuke van eten in het seizoen is dat je je echt verheugt op het moment dat er weer tomaten zijn. Maar een zero waste-levensstijl gaat over veel meer dan voeding. Wat smeer je bijvoorbeeld op je lichaam? Deodorant zonder verpakking is niet te krijgen, dus zijn we dat ook zelf gaan maken. Net als crème, bodybutter, noem maar op.”

Waarom zijn jullie hiermee begonnen?

“Nicky en ik zijn opgegroeid in een dorp en woonden altijd al dicht bij de natuur. Pas later, toen we studeerden, gingen we ons echt druk maken over het milieu. We vonden het zo frustrerend dat veranderingen bij overheden en in het bedrijfsleven zo langzaam gaan, dat we dachten: wat kunnen we nú doen? Zo kwamen we op onze challenge: kunnen we dertig dagen zonder afval te produceren?”

En, lukte dat?

“Nee dus. Stonden we daar in de Albert Heijn met onze eigen zakjes. Alles is al voorverpakt! Het bleek naïef om te denken dat we ons leven zo makkelijk om konden gooien. Maar dat was juist een extra motivatie om er helemaal in te duiken: waar kun je je boodschappen dan wél doen? Die ontdekkingstocht deelden we via een blog, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoefde uit te vinden.

Gaandeweg liep onze passie steeds verder uit de hand. Inmiddels werken we tachtig uur per week aan ons zero waste-project. We hebben een boek geschreven en een winkel geopend in Amersfoort. Ook geven we lezingen en nemen we deel aan debatten over duurzaamheid.”

Kost het meer tijd, een zero waste-leven?

“Je leven ómgooien kost tijd, daarna houd je juist tijd over. Is mijn deo op, dan ga ik niet naar de winkel. In twee minuten heb ik nieuwe gemaakt. En, wat we niet hadden verwacht, onder de streep houden we geld over. De producten zijn kwalitatief beter en dus iets duurder. Maar omdat je je bewuster wordt van wat je consumeert, koop je minder onzin.

Het is alsof je letterlijk alle troep uit je leven gooit. In onze vrije tijd kiezen we nu ook veel meer voor waar we echt gelukkig van worden: afspreken met vrienden, lekker de natuur in gaan. Ik zou nooit meer anders willen.”

Nog meer interviews over duurzaamheid vind je in Flow 4.

Interview Eva Loesberg Fotografie Marisa Broekhuizen