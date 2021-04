Leer meer over de insecten in je tuin: 6 leestips

Wat leeft er zoal een paar voetstappen bij je vandaan? Journalist Jocelyn de Kwant zocht het uit en verzamelde ook 6 leestips over insecten in je tuin.

Een gemiddeld mens weet meer over de dinosaurus dan over de regenworm in zijn eigen achtertuin. Motten, pissebedden, kakkerlakken, oorwormen; we vinden ze vies, eng of lastig. Weinig charmante namen laten zien dat onze voorouders er niet anders over dachten. Zelfs in de wetenschap is er nog veel niet bekend over insecten, tenzij we last van ze hebben. “We moeten af van de hyperfocus op fotogenieke dieren,” stelt de Vlaamse mottenvanger Bart Van Camp.

“Door die selectieve aandacht voor de grote, spectaculaire soorten, de zeldzame soorten, vinden we de natuur dichtbij niet interessant genoeg. Mensen beschouwen het vaak niet eens als échte natuur, in elk geval niet iets waar we voor moeten zorgen. Maar als de algemene soorten gaan verdwijnen, hebben we echt een probleem.”

Insectenrijk – Het grootse leven van kleine beestjes, Aglaia Bouma

In Insectenrijk beschrijft Aglaia Bouma alles waarvan je niet wist dat je het altijd al wilde weten over insecten en dat doet ze met een grote kennis én humor. Darwin in de stad – Evolutie in de urban jungle, Menno Schilthuizen

In Darwin in de stad laat bioloog en hoogleraar Menno Schilthuizen zien hoe verstedelijking de evolutie van de natuur en dieren stuurt.

Niet zonder elkaar – Bloemen en insecten, Louis Schoonhoven & Koos Biesmeijer

Een boek over het proces van bloembestuiving: iets dat makkelijk te bekijken is in een tuin met bloemen. De tuinjungle – Tuinieren om de wereld te redden, Dave Goulson

In De tuinjungle laat Dave Goulson ons kennismaken met al het kleine geteisem dat vlak bij ons, in tuinen, parken, tussen de stoeptegels en in de grond onder onze voeten leeft.

Taxonexpeditions.com

Met behulp van deze website leer je hoe het is om zelf nieuwe dier- en plantensoorten te ontdekken. Waarneming.nl

Het grootste natuurplatform van Nederland en België. Op deze website kun je je natuurwaarnemingen fotograferen en delen met andere natuurliefhebbers.

Fotografie Matt Seymour/Unsplash.com