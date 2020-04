Marc Hamer: onderdeel worden van de natuur

In Flow 4 vertellen schrijvers over hun favoriete plekken. Als voormalig tuinman en mollenvanger heeft Marc Hamer (63) het grootste deel van zijn leven buiten in Wales doorgebracht. Ook nu hij schrijver is, is de natuur een belangrijk onderdeel van zijn dag.

“Het zingen van de merels is voor mij een teken om op te staan. Ik drink mijn koffie, kijk hoe de bomen buiten verkleuren en luister naar de regen. Daarna ga ik wandelen, meestal langs de rivier naar het centrum van Cardiff. Het is vier kilometer naar mijn favoriete koffiebar en tijdens die wandeling zet ik al mijn interne dialogen en gedachten uit. Ik loop, luister, voel, ruik en kijk. Zo word ik onderdeel van de natuur.

Als ik daarna weer achter mijn bureau zit, worden mijn ervaringen willekeurige krabbels die ik uitwerk tot een verhaal. Soms ga ik bewust naar buiten in het donker of tijdens een regenbui; de geur van regen in de lucht voegt echt iets toe. En onweersbuien – daar heb ik diep respect voor.

Al die kleine dagelijkse dingen zijn voor mij het leven. Grote dingen zoals vakanties voelen speciaal, maar gaan voorbij. Ik ben gelukkig als ik wandel en alle sensaties van de natuur voel. Daar hoef ik niet voor op reis, want mijn eigen omgeving verandert iedere dag. De kunst is om het op te merken.”

Marc Hamer schreef het boek Hoe je mollen vangt – en een wordt met de natuur en werkt momenteel aan het vervolg.

Fotografie Alex Gorham