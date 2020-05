Marieke Eyskoot maakt duurzaam leven leuk

Marieke Eyskoot (42) is duurzame mode-­ en lifestyle­-expert, spreker en presentator. In Flow 4 vertelt ze hierover.

Waar zet jij je voor in?

“Ik probeer een duurzaam leven voor zo veel mogelijk mensen leuk en bereikbaar te maken. De afgelopen tijd ben ik druk geweest met het updaten van mijn boek Dit is een goede gids – Voor een duurzame lifestyle.

Ook de vernieuwde versie staat weer vol praktische tips op het gebied van kleding, wonen, verzorging, eten en vrije tijd. Er zijn de laatste jaren veel duurzame winkels en groene merken bij gekomen, dat is voor mij het bewijs dat we anders met spullen omgaan dan voorheen.”

Welke verandering zie je?

“We worden vaak gepusht om zo veel mogelijk te kopen voor zo weinig mogelijk geld. Nu lijkt er een omslag te zijn en kiezen steeds meer mensen voor minder kleding en meer kwaliteit. En er wordt steeds meer gedeeld, geleend en geruild. Dat vind ik super.

Kies liever voor kwaliteit dan voor kwantiteit, liever tweedehands dan nieuw en als je wel iets nieuws koopt, zorg dan dat het van een duurzaam merk is en een ‘yes!’-gevoel geeft.”

Heb je een gouden tip?

“Onbewust krijg je via reclames en media vaak de boodschap dat je niet goed genoeg bent. Omdat je een bepaalde tas niet hebt, je huid niet strak genoeg is of je broek uit de mode.

Pas als je iets aanschaft, hoor je erbij – maar dan is er altijd weer iets anders wat je niet hebt of bent. Zo blijf je kopen en je ongelukkig voelen. Door dat patroon te herkennen en je ertegen te verzetten, kun je het doorbreken. Daar red je niet alleen de wereld, maar ook jezelf mee.”

Fotografie Alyssa Stohmann/Unsplash.com