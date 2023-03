Meerdaagse wandelingen voor een (lang) weekend weg in Europa

Niks beters dan wandelen om je hoofd leeg te maken, zeker in een mooie omgeving. Deze meerdaagse wandelingen binnen Europa kun je lopen in een (lang) weekend.

Dutch Mountain Trail – Nederland

Jawel, ook ons eigen land heeft een klim- en klauterroute. Je reist ervoor af naar Zuid-Limburg, waar je in ongeveer vier dagen van Eygelshoven naar Maastricht stapt. De route is deels gemarkeerd met blauw-witte markeringen, maar aangeraden wordt om ook de route op je telefoon bij te houden of een boekje te kopen. In totaal bedraagt de wandeling 101 kilometer.

Huttentocht in de Schladminger Tauern – Oostenrijk

Voor als je zin hebt in een meerdaagse bergwandeling, maar geen tijd (of geld) hebt om lang onderweg te zijn. Deze huttentocht in Oostenrijk loop je in vijf dagen. Je start en eindigt in Schladming aan de noordoostkant van de Schladminger Tauern. Overnachten in de berghutten is vergeleken met Zwitserland, Frankrijk en Italië een stuk goedkoper, omdat de bevoorrading niet via helicopters hoeft te komen. In totaal wandel je zo’n 30 tot 40 kilometer. Een goede conditie is vereist.

De Scluchtensteig in het Zwarte Woud – Duitsland

Oké, je hebt er met zes étappes en 118 km iets meer tijd voor nodig dan een lang weekend. Maar de Schlugtensteig verdient een plekje op deze lijst, vooral omdat het zo’n schitterende route is (en licht, dus ook leuk voor kinderen). Je wandelt van Stuhlingen naar Wehr en onderweg kom je allerlei beken en watervallen tegen. Je loopt door heuvelachtig gebied, over smalle paadjes en soms moet je ook een steile trap nemen om het pad te vervolgen.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Rachel Victoria Hillis

Gepubliceerd op 28 maart 2023