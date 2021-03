Met de actie #mijngoudmijn recycle je jouw oude gouden sieraden

Ligt er bij jou ook een gouden sieraad te verstoffen in de kast? Met de #mijngoudmijn probeert intiatiefnemer Marije Geursen het recyclen van goud te stimuleren.

Een ketting van een oude tante, een ring die je al twintig jaar niet meer draagt of een armband van die Franse vlooienmarkt. We zijn soms geneigd om nieuwe sieraden te kopen terwijl we nog genoeg in de la hebben liggen.

Zonde, vinden sommige goudsmeden. Wanneer je namelijk je oude goud inlevert en het om laat smelten tot iets nieuws, bespaar je een hoop geld en behoudt het toch de emotionele waarde die een sieraad kan hebben. Ook niet onbelangrijk: je zorgt ervoor dat de natuur niet beschadigd wordt door het winnen van goud. Het is dus ook nog een duurzame oplossing.

Mijn goudmijn

Met de actie Mijn Goudmijn willen verschillende goudsmeden mensen stimuleren vaker te kiezen voor het recyclen van bestaande sieraden. Zelf is Marije Geursen goudsmid in Amsterdam. Ze hoopt dat mensen voor goud blijven kiezen, maar dan op een duurzamere en goedkopere manier. Vooral nu de prijs van goud steeds hoger wordt.

Marije vertelt dat zelfs in telefoons goud zit. Best apart om te realiseren wanneer je een oude mobiel bij het vuilnis gooit. Van 200 telefoons kan namelijk een hele gouden ring gemaakt worden. Ga daarom eens op zoek op zolder, in je sieradenla of de kelder. Wie weet vind je nog iets moois of bruikbaars.

Door op Instagram en Facebook te zoeken naar #mijngoudmijn kun je een goudsmid vinden bij jou in de buurt.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de site van Marije Geursen.

We schreven al eerder over Julia die koos voor haar droombaan als goudsmid.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Olive/Unsplash.com