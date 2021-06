Met de kleurrijke wc-rollen van The Good Roll steun je ontwikkelingslanden

Naar een goedwerkend schoon toilet gaan is voor ons vanzelfsprekend, maar helaas is dat lang nog niet overal ter wereld zo. Wc-papiermerk The Good Roll investeert een deel van hun winst in voorzieningen in derdewereldlanden.

Wc-papier met alpaca’s, bloemen en zelfs donuts. The Good Roll staat bekend om bijzondere, kleurrijke wc-rollen. Het papier wordt gemaakt van gerecycled papier – zo blijven er meer bomen bespaard – en fijn: de rollen zijn gemaakt zonder chloor, kleur- en geurstoffen.

Schonere wc’s

Daar komt bij dat de initiatiefnemers willen zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden betere en schonere toiletvoorzieningen krijgen. Volgens The Good Roll sterven er ontzettend veel mensen aan de gevolgen van diarree, doordat de hygiëne slecht is en ze geen normaal en schoon toilet hebben. Daarom doneren ze ieder jaar vijftig procent van hun nettowinst aan de landen, om toiletten te kunnen bouwen.

Veiligheid voor vrouwen en meisjes

Onlangs was het Menstrual Hygiene Day. Voor vrouwen in derdewereldlanden is het vaak lastig om aan maandverband te komen, óf ze kunnen het simpelweg niet betalen. The Good Roll steunt, door middel van limited edition rollen (die je vindt tussen de andere rollen) Afripads. Een organisatie die zorgt voor producten en lessen voor meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden.

Tekst Rachel Vieth Fotografie The Good Roll