Planten, vogels en vlinders leren herkennen

Al wandelend je gedachten laten waaien is sowieso al fijn. Maar het kan je nog meer opleveren als je planten, vogels en vlinders leert herkennen.

Gele lis, hondsdraf, dotterbloem, boterbloem, speenkruid, vergeet-mij-nietjes, rode klaver. En nu, hier, herkent hij een duinviooltje. Dit zijn de plantjes die Caspar Janssen kan onderscheiden als hij op een zomerdag ‘door een aangename deken van nachtegaalgezang’ door het Noordhollands Duinreservaat loopt.

Oud duin-eikenbos, Schotse hooglanders op het pad. En dan de voldoening als je de precieze taal ontdekt. ‘Om te leren kun je uiteindelijk toch het beste alleen zijn,’ schrijft hij in zijn boek Caspar loopt. ‘Dan is het niet gênant om tien minuten stil te staan om een zwartkop of een grasmus thuis te brengen.’

Focus

Bomen, planten, bloemen, vogels kunnen herkennen: de natuur gaat nog meer leven als je weet wat je ziet. De laatste jaren zijn wandelen, rust zoeken in de natuur en natuurvakanties heel populair geworden, en ook de interesse in informatie over de natuur is gegroeid. Excursies, workshops en cursussen van natuurorganisaties zijn populair, vooral de vogelherkenningscursussen (al staan ze in tijden van corona even op een laag pitje).

Je over een plantje buigen, even gaan zitten onderweg om in een boek een boom of bloem op te zoeken. Het geeft focus aan een afgeleide geest. Zelfs in de natuur is het weleens lastig om tot rust te komen. Alles wat er allemaal nog moet gebeuren, alles wat je hebt nagelaten te doen, het constante beroep dat op je wordt gedaan via mail en WhatsApp… je hoofd is toch vaak een achtbaan, zelfs tijdens het wandelen.

En dan is het zó weldadig om je voorover te kunnen buigen en te denken: hé, zie ik daar een korenbloem? Of: wacht, hoor ik daar een roodborstje? Het verlangen naar de natuur is volgens Janssen ook een reactie op het moderne leven dat zich deels in een digitale wereld afspeelt.

Het echte leven

“De verwarring die dat oplevert, zou weleens kunnen leiden tot een behoefte om weer grip te krijgen, een behoefte aan grond onder de voeten. En, niet te vergeten, de behoefte aan rust en traagheid in een almaar haastiger en lawaaieriger leven.

De technologische samenleving heeft ons niet noodzakelijkerwijs gelukkiger gemaakt. Sterker nog: veel technische oplossingen blijken achteraf vaak juist nieuwe problemen te hebben veroorzaakt. Dat zou ook de hernieuwde belangstelling voor natuur kunnen verklaren: hoe ging het ook alweer, in het echte leven?”

De namen kennen van wat zich onderweg aftekent, verzoent met de gecompliceerdheid van het dagelijks leven met alle cookies, wachtwoorden en bureaucratie. Het grondt, troost, brengt je thuis in de wereld.

In Flow 4 lees je nog meer voordelen van het herkennen van planten en vogels in de natuur.

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Joseph Young