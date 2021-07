Praten over duurzaamheid: zo houd je het leuk

Een wake-upcall om zuiniger om te gaan met het klimaat, zo wordt deze tijd ook wel gezien. Staan we inderdaad op zo’n kantelpunt? Duurzaamheidsdeskundige Joop Hazenberg deelt zijn visie.

Om de klimaatdoelen te halen, moet de economie ingrijpend veranderen, vindt Joop Hazenberg. “We zijn het afgelopen jaar veel minder gaan autorijden en vliegen, en veel meer thuis gaan werken. Dat heeft geleid tot zeven procent minder CO2-uitstoot in 2020. Maar dat is niet genoeg. Willen we de opwarming van de aarde binnen de perken houden, dan moeten we tot 2030 elk jaar de uitstoot met minstens zeven procent omlaag brengen.”

Behalve dat we minder moeten uitstoten, is het ook nodig om actief CO2 uit de lucht te halen. “Bijvoorbeeld door bos aan te planten,” zegt Hazenberg.

Zo houd je het leuk

Joop Hazenberg vindt niet dat we onszelf en anderen een schuldgevoel moeten aanpraten: “Toen ik voor een klimaatclub werkte en iets te veel water kookte tijdens het thee zetten, leidde dat bijna tot ruzie, want ik verspilde energie.”

Hij kiest liever voor een positieve benadering: neem je ethische verantwoordelijkheid. “Zoals je je oude buurvrouw helpt bij het oversteken, ga je ook op zoek naar duurzame alternatieven. Ga hierover in gesprek en inspireer elkaar, zonder elkaar meteen de maat te nemen.”

