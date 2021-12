Rachel wordt duurzaam (1): tijd voor verandering

Flow’s Rachel heeft het eigenlijk ook wel door: het milieu wordt er niet beter op. Hoog tijd om daar, al is het in kleine stappen, zelf iets aan te veranderen. Ze deelt de komende tijd haar bevindingen op het gebied van duurzaamheid.

Rachel wordt duurzaam. Het klinkt eigenlijk nogal breed nu ik het zo lees, want duurzaam worden kan op allerlei manieren: van je dak vol leggen met zonnepalen tot aan het goed scheiden van je afval. Ik moet eerlijk zeggen, en ik schrijf dit met het schaamrood op mijn kaken, dat ik dat laatste niet eens altijd goed doe. Hoe vaak is het niet makkelijk om ‘even’ (ook uit ruimtegebrek) de plastic verpakking bij het restafval te gooien, of een overgebleven stronk van de broccoli in de prullenbak te slingeren.

Maar het is klaar met deze excuses. Want met ‘makkelijk doen’ gaat ons milieu en de wereld er niet op vooruit. Nee, dan gaat de opwarming van de aarde misschien nóg wel sneller. Hoog tijd om mijn (soms gemakzuchtige) gedrag eens te veranderen. Kleine disclaimer: ik word niet meteen helemaal veganist en helaas heb ik het geld niet voor een dak vol met zonnepanelen. Maar kleine stappen kan ik vast wel zetten. Laten we, misschien wel samen, kijken wat voor een kleine dingen we kunnen veranderen in ons leven.

Aan de shampoobars

De eerste stap naar een duurzamer leven zette ik een aantal weken geleden. Mijn moeder gebruikte al langere tijd shampoobars. Ik had er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, maar eigenlijk is het wassen van je haar met een stuk zeep best wel fijn en het is daarnaast veel beter dan al die plastic verpakkingen. En nog een bijkomend voordeel: je doet er ook nog eens langer mee. Dus stapten mijn moeder en ik de buurtwinkel binnen en gingen we de schappen langs, om de winkel te verlaten, met Happy Soaps.

Gek genoeg kreeg ik een beetje een nostalgisch gevoel van dat stuk zeep dat nu in de badkamer ligt. Bij mijn opa en oma was het een aantal jaar geleden nog heel normaal om je te wassen met een stuk zeep. Eigenlijk waren ze hun tijd al ver vooruit dus.

Ik vind het persoonlijk al een mooie eerste stap en die voelt goed. De komende tijd ga ik me eens verdiepen in een duurzaam leven, want er is vast nog veel te veranderen. Doe je mee?

Tekst Rachel Vieth Fotografie Rachel Vieth & BeetjeHome