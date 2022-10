Richt je koelkast in tegen voedselverspilling: zo doe je dat

We gooien nogal eens wat voedsel weg. Omdat het achterin de koelkast vergeten wordt, of vanwege een impulsaankoop die toch niet op gaat. Zo ga je voedselverspilling tegen (en bespaar je geld) door je koelkast slim in te richten.

Volgens een artikel van De Morgen zorgt voedselverspilling er niet alleen voor dat je indirect geld weggooit, maar het is ook verantwoordelijk voor tien procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Volgens de app tegen voedselverspilling Good to go, gebeurt de helft van alle verspilling gewoon in huishoudens. En nog minder leuke cijfers: wereldwijd gooien we gemiddeld een derde van al het geproduceerde voedsel weg. Daar huilen we een beetje van.

Gelukkig kom je met een boodschappenlijstje (om impulsaankopen te vermijden) en een slim ingerichte koelkast al een heel eind. Niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor je portemonnee. Klaar voor de start, af.

Een slim ingerichte koelkast

Bewaar niet al je verse producten in de koelkast. Wist je dat eieren gewoon op kamertemperatuur bewaard kunnen worden? Net als brood, verse kruiden en bepaalde vruchtgroenten zoals tomaten, komkommers, aubergines, paprika’s, courgettes en avocado’s. Sterker nog: Deze laatste groep baadt zelfs bij een hogere temperatuur, en dat zul je merken in smaakbehoud.

Ook tropisch fruit heeft de koeling niet nodig. Houd je bananen, mango’s, kiwi’s en citroenen dus maar beter uit de koelkast.

Wortelen, aardappelen en uien bewaar je op een donkere, droge plek.

Plot twist: zelfs oude kaas hoeft niet gekoeld te worden. Wisten wij ook niet.

De positie van je eten in de koelkast zorgt er ook voor dat iets minder snel bederft. In de deur bewaar je sauzen, frisdrank en boter. Dit is namelijk de warmste plek.

Het zal je niet verrassen, maar groente en fruit gaat dus in de groentelade. Hier is het minder koud en vochtig, waardoor je eten langer goed blijft.

De koudste plek in de koelkast? De onderste plank. Hier bewaar je dus vlees of vis.

Hoe voller de koelkast, hoe moeilijker het is voor koude lucht om te circuleren. Prop hem dus niet helemaal vol.

En om dat ene yoghurtkuipje niet per ongeluk te vergeten: leg een lijstje naast je koelkast en houdt hierop de inhoud ervan bij. Zo hoef je de deur niet constant open te trekken om te kijken wat er nog in zit en eet je dat yoghurtje lekker op tijd op.

Tekst Bente van de Wouw Bron De Morgen Fotografie Dmitriy Zup/Unsplash.com