Treed in de voetsporen van de boswachter met deze wandelroutes

Het is af en toe fijn om rond te struinen in een bos, door de duinen of over heide. En wie kent de natuur beter dan de boswachter? Staatsbosbeheer bedacht de boswachterspaden: wandelroutes uitgestippeld door de boswachter zelf.

Tijdens de wandeltochten die je op elk moment zelf kunt lopen, nemen boswachters je mee langs hun favoriete plekken. Voor de een zijn dat de Schoorlse duinen en voor de ander een natuurgebied in het noorden van Groningen. Op de website van Staatsbosbeheer staat een overzicht, per provincie, met verschillende routes. Wanneer je er eentje aanklikt lees je het verhaal van de boswachter. Waarom is het zo mooi om daar te wandelen? Wat is een mooi uitkijkpunt? En ook fijn: ze geven een tip waar je even op ademt kunt komen met een warm drankje.

Tekst en fotografie Rachel Vieth