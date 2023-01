Steeds vaker groen licht voor fietsers: ‘De auto krijgt minder ruimte’

Het is een ergernis van vele fietsers: wachten tot het stoplicht eindelijk op groen springt, terwijl auto’s veel sneller voorrang krijgen. In Groningen niet langer meer.

Daar krijgt de fietser voortaan steeds vaker voorrang op auto’s bij het stoplicht, staat in een artikel van Trouw. In de stad zijn de meeste van de omstreden drukknoppen weggehaald en krijgen fietsers op verschillende plekken van alle rijrichtingen tegelijk groen licht. Ook gemeentes zoals Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Breda, Zoetermeer en Gouda zijn bezig met plannen om het fietsplezier in de stad te verhogen, ten koste van de auto’s.

Extra ruimte in de stad

Volgens Marcel Willekens, adviseur Smart Mobility van DTV Consultants, moeten we sowieso af van het denken vanuit auto’s. Hij helpt gemeentes bij het opstellen van een Nota verkeerslichten en zegt in Trouw: ‘Ik zoek dappere wegbeheerders en wethouders die aan de stadsranden de duimschroeven voor auto’s aandraaien, en zeggen: “Dit is waar we voor gaan.”‘

Nog een reden om de fietser meer ruimte te geven dan de auto, is de opwarming van de aarde. Een fijn verblijf in de stad vraagt binnenkort om extra ruimte, en auto’s zitten die in de weg. Volgens Terry Albronda, adviseur Smart Mobility in Groningen, is ruim de helft van alle vervoer fietsen. Hij hoopt dan ook dat door het beter inzetten van stoplichten, bezoekers hun auto voortaan achterlaten op de P&R-locaties aan de stadsrand.

Tekst Bente van de Wouw Bron Trouw Fotografie Jana Muller/Unsplash.com