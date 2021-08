Susan heeft een liefde voor buitenzwemmen (zelfs in de winter)

Water was en is ‘thuis’ voor Susan Houbraken. Zelfs in de winter is ze in natuurwater te vinden. Ze vertelt meer over haar liefde voor buitenzwemmen.

Waar komt die passie voor buitenzwemmen vandaan?

“Ik heb me altijd veilig en ontspannen gevoeld in het water. Ik ben als expatkind opgegroeid in het buitenland en zwemmen was mijn stabiele factor. Toen we op mijn vijftiende weer in Nederland gingen wonen, hebben mijn ouders een zwemvijver aangelegd. Hierin zwom ik dagelijks van maart tot en met oktober. De vijver die ik met de seizoenen steeds zag veranderen… Daardoor is mijn liefde voor buitenwater echt ontstaan.”

Wat maakt buitenzwemmen zo fijn?

“In het water en in de natuur zijn er geen verplichtingen. Zodra ik het water in ga, kom ik uit mijn hoofd en in mijn lijf en voel ik alleen maar vrijheid en ruimte.”

Op je website lees ik dat het zwemmen je ook heeft geholpen bij je chronische pijn.

“Door de gevolgen van een kop-staartbotsing heb ik chronische pijn in mijn nek en schouder, en door in koud water te zwemmen wordt die pijn letterlijk verdoofd. Al zwemmend heb ik de weg naar herstel afgelegd. Naast dat ik er fysiek veel baat bij heb, geeft het me dus ook een ontspannend gevoel. Als je al zo lang pijn ervaart, krijgt die pijn ook te veel ruimte in je hoofd. Door te zwemmen kan ik me focussen op wat ik wél kan, en dat is genieten in het water.”

Zou dat effect hetzelfde zijn geweest als je in een binnenbad had gezwommen?

“Nee. In een binnenbad voel ik me alles behalve vrij. Door de beperkingen, het gebrek aan ruimte en door de chloor. In een binnenbad vind je geen rietvogels, jonge zwanen of andere dieren, en voel je ook dat lichte briesje niet op je gezicht.”

Je zwemt ook in de winter. Kunnen wij dat ook?

“Bij sommige gezondheidsklachten wordt het afgeraden, maar als je gezond bent, kan buitenzwemmen ook prima in de winter. Mijn advies is altijd: zwem vanuit de zomer door, zodat je het winterzwemmen rustig kunt opbouwen. Op mijn website geef ik ook tips voor het (weer) starten met buitenzwemmen.”

Wat zijn je favoriete zwemplekken?

“Waar natuur, rust en ruimte is. Een paar van mijn favorieten:

Het Blauwe Meer in Dwingeloo ’t Nije Hemelriek bij Gasselte De Galderse Meren bij Breda Henschotermeer bij Woudenberg De IJzeren Man bij Vught Het water bij Almere Duin De Dobbertjeskom in Muiderberg

In die laatste zwom ik altijd toen ik nog in Muiderberg woonde met mijn gezin.”

Heb je nog tips voor de beginnende buitenzwemmer?

“De eerste stap is bepalen dat je het gaat doen. Daarna ga je je voorbereiden: ga je alleen of met iemand anders, waar ga je zwemmen, wanneer start je en wat is je doel precies? Als je het spannend vindt om alleen te starten, kun je ook onder begeleiding beginnen. Zo geef ik workshops waarbij ik mijn klanten alles leer over buitenzwemmen.”

Meer lezen

Interview Bente van de Wouw Fotografie Jeroen Schokker