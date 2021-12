The Rewilders reizen én beschermen tegelijkertijd de natuur

The Rewilders zijn twee klimaatactivisten en avonturiers die fietsend, per kano en wandelend de wereld rondreizen. Ze hebben geen eindbestemming, alleen een missie: alles doen wat in hun vermogen ligt om de natuur te beschermen zodat ze zich kan herstellen.

Begin 2020 begonnen Agnes Soboń (33, Polen) en Brais Palmás (32, Spanje) aan hun reis in Galicië, Noord-Spanje. Sindsdien hebben ze meer dan 5620 kilometer afgelegd door Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland en Polen. Ze wildkamperen en ondersteunen lokale initiatieven die zich richten op natuurbehoud en activisme.

Hoe is expeditie Rewilders ontstaan?

Agnes: “Brais en ik ontmoetten elkaar in 2019 in Zweden, in een ecologisch project gericht op permacultuur en duurzaam leven. We hebben allebei veel gereisd, in verschillende ecodorpen gewoond en een passie voor ecologie, reizen en fietsen. Omdat we ons bewust waren van de klimaatcrisis, de massale uitsterving van de biodiversiteit en de noodzaak om directe acties te ondersteunen, hebben we besloten om alles wat voor ons belangrijk is te combineren en deze reis te beginnen.”

Hoe ziet een gemiddelde ‘Rewilders’ dag eruit?

Agnes: “Elke dag is anders! Meestal worden we wakker met de eerste zonnestralen en het geluid van de vogels.

Zijn we bij een lokaal initiatief, dan passen we ons aan aan het schema van de organisatie. Zo assisteren we bij veldwerk, waarbij we bijvoorbeeld zoeken naar de aanwezigheid van dieren of we controleren de camera’s die de wilde dieren fotograferen of filmen. Ook patrouilleren we in beschermde gebieden om schadelijke activiteiten, zoals jagen of houtkappen, te stoppen.

Als we onderweg zijn, hangt alles af van de manier waarop we reizen, het landschap en de weersomstandigheden. Afgelopen zomer hebben we veel door Zuid-Europa gefietst. In de middag is het daar te warm om te fietsen, dus we maakten onze kilometers vroeg en hielden in de middag een lange pauze om af te koelen, te koken op ons opvouwbare houten fornuis, en om onze apparaten op zonne-energie op te laden. In de namiddag gingen we verder en zochten we voor het donker werd, een kampeerplek om te overnachten. Nu zijn we in Polen en is het winter. We proberen zo veel mogelijk warm te blijven door de hele dag actief bezig te zijn.”

Brais: “Omdat we bijna geen geld hebben (tot nu toe kost hun levensstijl hen minder dan een euro per persoon per dag), brengt elke dag nieuwe uitdagingen met zich mee. In termen van basisbehoeften: behalve voedsel zoeken in de natuur, komt het meeste van ons eten uit de afvalcontainers van supermarkten. Dit is een bewuste keuze omdat veertig procent van al het geproduceerde voedsel in de wereld wordt verspild. Voor ons is ‘boodschappen doen’ dan ook een verrassing want we weten nooit wat we vinden.”

Wat raakt jullie als klimaatactivisten het meest tijdens het reizen?

Brais: “We zien het landschap door een andere bril omdat we ervan afhankelijk zijn voor het wildkamperen. Je zou kunnen zeggen dat we het waarnemen zoals dieren het waarschijnlijk doen. Wij gaan net als hen op zoek naar beschutting, water en veilige migratieroutes. Hierdoor zien we niet alleen, maar erváren we ook hoe weinig landschappen in Europa biodiversiteitsvriendelijk zijn.”

Waarom zijn jullie momenteel in Polen actief?

Agnes: “Er zijn momenteel diverse problemen in Polen op het gebied van ecologie en klimaatrechtvaardigheid. Allereerst worden bossen in beschermde gebieden (Puszcza Białowieska en Karpacka, beide oergebieden) gekapt.

Daarnaast wordt er momenteel een internationale waterweg aangelegd, die de Zwarte Zee met de Oostzee zal verbinden. Deze waterweg zal het natuurrijke gebied Polesia, de Amazone van Europa, vernietigen en radioactief afval uit Tsjernobyl over het continent verspreiden.

Bovendien is er ook een ernstige migratiecrisis in Polen gaande, waarbij mensen uit gebieden die zijn gedestabiliseerd door droogte, oorlog en extremisme worden gebruikt als een manier om politieke druk op de EU uit te oefenen.”

Hebben jullie als klimaatactivisten tips voor mensen die duurzamer willen leven of anderen op dit gebied willen inspireren?

Agnes: “Geruime tijd voordat ik aan het Rewilders-project begon, deed ik eerlijk zelfonderzoek. De hamvraag hierbij was: komen mijn acties overeen met mijn waarden? Komt wat ik denk, zeg en doe overeen? Dit was de eerste stap naar een levensstijl waar ik blij mee was.”

Brais: “Inderdaad. Wees consistent! Kijk eerst hoe je het zelf beter kunt doen. Als je bijvoorbeeld niet van het kapitalisme houdt, verschuif je focus dan van consumptie naar de meer kwalitatieve aspecten van het leven, zoals relaties of welzijn. Denk na voordat je koopt. Denk na over het voedsel dat je eet. Steun lokale boeren of start een gemeenschapstuin. Door woorden om te zetten in daden, kun je anderen inspireren hetzelfde te doen. Er zijn talloze mogelijkheden om met minimale middelen impact te maken! Wat je capaciteiten ook zijn, er is altijd iets wat je kunt doen.”

Tekst Eunice Frijde Fotografie Brais Palmás (op zonne-energie)