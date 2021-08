Tip om (snel) een bloemenperkje te zaaien

Wil je vliegensvlug een mooi bloemenperkje zaaien? Tuinexpert Anne Wieggers vertelt hoe je dat aanpakt.

Heb je het idee dat tuinieren heel zwaar is, moeilijk en veel werk? Dat valt echt mee. Zeker nu weelderige en natuurlijke tuinen steeds populairder worden, hoeft het allemaal niet zo netjes. Haal gewoon wat stenen uit de grond, steek wat gras af en begin. Het hoeft niet groots of volgens een strak plan. Kijk gewoon hoe het gaat en het mag ook mislukken.

Zo kun je snel zaaien

Leg een flink stuk karton op een vlakke plek in je tuin (haal grote planten of graspollen daaronder wel even weg). Stort hier een zak tuinaarde op en zaaien maar! Als je in juli zaait, heb je in augustus en september nog bloemen.

Combinaties

Tuinexpert Anne Wieggers’ eigen tuin heeft een basis van bollen, vaste planten, struiken en bomen en elk jaar voegt ze daar eenjarige of tweejarige bloemen aan toe. Net waar ze op dat moment zin in heeft.

“Ik vind het leuk om te spelen met kleuren en variaties van bloemen. Het ene jaar heb ik zin in witte cosmea en het andere jaar ga ik voor knalpaars. Ik hou ook heel erg van sierui (Allium ‘Purple Sensation’) en prairielelie (Camassia leichtlinii).”

