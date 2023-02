Welke groente in welk seizoen? Een gids voor seizoensgroente per maand

Het credo is ‘eet 250 gram groente per dag’. En als je het ons vraagt, maken we daar 250 gram seizoensgroente van. Want groente van het seizoen is duurzamer, lekkerder en vaak beter voor je portemonnee.

Deze gids voor seizoensgroenten geeft je een overzicht van welke groente je het beste in welke maand kunt eten. Ze zijn op dat moment een duurzamere keuze, omdat de groenten van Nederlandse of Europese bodem komen en verbouwd worden op de akker of een onverwarmde kas.

Groente van het seizoen

Onthoud: een perfecte kalender met groente van het seizoen is lastig samenstellen, want je weet nooit precies wat de meest duurzame keus is. Je kunt altijd een blik werpen op de herkomst van de groenten, die staat vaak op de verpakking. Komt het van buiten Europa? Dan is het ingevlogen. Dat is de minst duurzame keus.

Komen de groenten buiten het seizoen om alsnog uit Nederland of Europa? Dan komt het vaak uit een verwarmde kas. Ook dat is belastender voor het klimaat.

Januari

Aardappel

Aardpeer

Boerenkool

Knolselderij

Pastinaak

Pompoen

Prei

Raap

Rode biet

Rode kool

Savooikool

Spruiten

Schorseneren

Ui

Veldsla

Witlof

Witte kool

Zoete aardappel

Februari

Aardappel

Aardpeer

Boerenkool

Knolselderij

Paddenstoelen

Pastinaak

Pompoen

Prei

Raap

Rode biet

Rode kool

Savooikool

Spruiten

Schorseneren

Ui

Veldsla

Witlof

Witte kool

Zoete aardappel

Maart

Aardappel

Bleekselderij

Bloemkool

Boerenkool

Knolselderij

Paddenstoel

Pastinaak

Pompoen

Prei

Radijs

Rode biet

Rode kool

Spinazie

Spruiten

Ui

Veldsla

Witlof

Zoete aardappel

April

Aardappel

Andijvie

Asperge

Aubergine

Knolselderij

Komkommer

Paddenstoel

Paprika

Prei

Radijs

Rode biet

Spinazie

Ui

Wortel

Mei

Aardappel

Andijvie

Artisjok

Asperge

Aubergine

Bleekselderij

Bloemkool

Broccoli

IJsbergsla

Knolselderij

Komkommer

Kropsla

Paddenstoel

Paprika

Prei

Radijs

Rode biet

Spinazie

Spitskool

Tomaten

Ui

Wortel

Juni

Aardappel

Andijvie

Artisjok

Asperge

Aubergine

Bleekselderij

Bloemkool

Broccoli

Courgette

IJsbergsla

Knolselderij

Komkommer

Kropsla

Paddenstoel

Paprika

Prei

Radijs

Rode biet

Snijbonen

Spinazie

Spitskool

Tomaten

Ui

Venkel

Wortel

Juli

Aardappel

Andijvie

Artisjok

Aubergine

Bleekselderij

Bloemkool

Broccoli

Courgette

IJsbergsla

Knolselderij

Komkommer

Kropsla

Paddenstoelen

Paprika

Prei

Radijs

Rode biet

Spinazie

Spitskool

Tomaten

Ui

Venkel

Wortel

Augustus

Aardappel

Andijvie

Artisjok

Aubergine

Bleekselderij

Bloemkool

Broccoli

Courgette

IJsbergsla

Komkommer

Kropsla

Paprika

Paddenstoel

Radijs

Rode biet

Snijbonen

Spinazie

Spitskool

Tomaten

Ui

Venkel

Wortel

September

Aardappel

Andijvie

Artisjok

Aubergine

Bleekselderij

Bloemkool

Broccoli

Courgette

IJsbergsla

Knolselderij

Komkommer

Kropsla

Paddenstoel

Paprika

Pompoen

Prei

Radijs

Rode biet

Rode kool

Savooikool

Snijbonen

Spinazie

Spitskool

Tomaten

Ui

Venkel

Wortel

Oktober

Aardappel

Andijvie

Artisjok

Aubergine

Bleekselderij

Bloemkool

Boerenkool

Broccoli

Knolselderij

Kropsla

Paddenstoel

Paprika

Pastinaak

Pompoen

Prei

Raap

Radijs

Rode biet

Rode kool

Savooikool

Snijbonen

Spinazie

Spruiten

Spitskool

Tomaten

Ui

Witlof

Venkel

Wortel

November

Aardappel

Artisjok

Andijvie

Aubergine

Bleekselderij

Bloemkool

Boerenkool

Broccoli

Knolselderij

Paddenstoel

Pastinaak

Pompoen

Prei

Raap

Radijs

Rode biet

Rode kool

Savooikool

Spinazie

Spitskool

Spruiten

Ui

Witlof

Zoete aardappel

December

Aardappel

Aardpeer

Boerenkool

Knolselderij

Paddenstoel

Pastinaak

Pompoen

Prei

Raap

Radijs

Rode biet

Rode kool

Savooikool

Spruiten

Ui

Witlof

Zoete aardappel

Tekst Lisanne van Marrewijk Beeld Lotte Dirks

Gepubliceerd op 28 februari 2023