Vis op je bord: welke soort kun je beter niet eten?

Wil je af en toe een visje op je bord én rekening houden met de impact op het klimaat? Deze soorten zijn goed voor het klimaat en kun je beter laten liggen als het op het milieu aankomt.

Dat vlees – en dan met name rundvlees – een grote impact op het klimaat heeft, weten de meesten wel. Maar bij vis is dat een stuk lastiger te achterhalen. Niet alleen zijn er tientallen verschillende soorten, ook scheppen de labels in de supermarkt niet altijd duidelijkheid. Hoe kies je dan toch voor de meest duurzame variant?

Gelukkig, lezen we in de krant Trouw, is er genoeg goede data beschikbaar over de klimaatimpact van verschillende soorten vissen. Zoals bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bijvoorbeeld.

Zo vertelt onderzoeker Reina Vellinga dat van enkele vissen de hele keten van vangst tot consumptie in kaart is gebracht. Ze letten hierbij niet alleen op vangstmethode, het type brandstof van schepen en het visvoer, maar ook op transport naar Nederland, energieverbruik bij de supermarkt en bereidingswijze bij de consument.

Die impact is weer uitgedrukt in CO2-equivalenten en die kunnen we weer gebruiken om te bekijken welke vis goed is voor het klimaat en welke juist niet.

De vissen kun je beter wel (en niet) eten

Wat blijkt? Haring, makreel en schelpdieren zoals mosselen hebben de kleinste impact. Dat komt volgens Niels Hintzen, visserijonderzoeker aan de Wageningen Universiteit (Wur), vooral omdat deze dieren hoog aan het wateroppervlak zwemmen, waardoor er weinig voor nodig is om ze te vangen.

Daar komt bij dat deze vissen wild gevangen worden en de verwerking ervan weinig impact heeft. Hintzen in Trouw: ‘Ze hoeven niet gefileerd, gepaneerd of in blik verwerkt te worden. Heel efficiënt qua energie en emissies.’

Vissen zoals schol, sliptong en kabeljauw leven juist dicht op de bodem van de zee. Het kost meer energie om ze te vangen en daarom hebben ze een hogere impact op het klimaat. Ook tilapia en meerval zijn grote boosdoeners als het gaat om klimaatbehoud. Volgens Wur-onderzoeker Hoekstra komt dat vooral omdat deze vissen gekweekt moeten worden: ‘Mosselen voeden zichzelf, die filteren algen uit het water. Zo’n tilapia wordt veel in Azië gekweekt. Je hebt veel voeding nodig om de vis te laten groeien.’

Visstand

Hoe zit het dan met populaire vis zoals zalm en kabeljauw? Die soorten zitten in de middenmoot. Maar er is een addertje onder het gras. Zo’n kabeljauw is prima te eten als je de impact op het klimaat wil verkleinen, maar is wel weer slecht voor het behoud van de soort. De visstand in de Noordzee is namelijk laag, en dus kun je de vis beter niet eten.

Hoekstra komt met een goed alternatief voor de kabeljauw-liefhebbers: wijting. Familie van de kabeljauw en dus met eenzelfde smaak, maar met een grote visstand in de Noordzee én een stuk goedkoper. Win-win, dus.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron Trouw Fotografie Jordan Whitfield/Unsplash.com