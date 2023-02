Waarom de Fairphone zo snel terrein wint

Wil jij ook graag duurzamer leven? Als je een Fairphone gebruikt, doe je al een flinke stap in de goede richting.

‘Je telefoon langer gebruiken is de grootste impact die je op dit moment op het gebied van duurzaamheid kunt maken,’ zegt Eva Gouwens, de CEO van Fairphone in de de Volkskrant. Een uitspraak die hout snijdt, als je weet dat de World Health Organization pas nog bekendmaakte dat smartphonegebruikers jaarlijks zo’n 63 miljoen ton elektronisch afval produceren, mede door de explosief groeiende productie van telefoons.

Maar hoe verleng je het leven van je telefoon eigenlijk? Een gebruiksvoorwerp, met allerlei onderdelen die stuk kunnen gaan? Begeeft je batterij het na een jaar, dan vervang je hem niet zo makkelijk. En kon je vroeger nog weleens de achterkant van je telefoon eraf trekken als ‘ie vastliep, tegenwoordig gaat dat niet meer zomaar zonder je apparaat in zijn geheel te slopen.

Met de schroevendraaier

Dat is het mooie van de Fairphone: die is demonteerbaar, waardoor je kapotte onderdelen eenvoudig vervangt. De rest van de telefoon, die nog goed werkt, kun je gewoon blijven gebruiken. Verwisselen en eventueel upgraden van onderdelen is eenvoudig zelf te doen. Wil je een betere camera? Kwestie van aanschaffen en zelf erop monteren. Alles wat je daarvoor nodig hebt is een gewone schroevendraaier: kind kan de was doen, blijkt ook uit reviews.

Nog een pluspunt: de Fairphone is duurzaam geproduceerd, dus de onderdelen zijn op een eerlijke manier verworven. Een voorbeeld voor andere merken, volgens Gouwens. ‘We zijn begonnen als een schattig initiatief, nu dagen we de rest uit.’

Functies

Nog even wat achtergrond: de eerste Fairphone kwam er in 2014, toen nog zonder innovatieve mogelijkheden en verfijnde functies. Inmiddels zijn er vier edities op de markt en komt de Fairphone 5 er alweer aan. Liep de smartphone eerst nog wat achter op andere merken, inmiddels zijn het scherm, het besturingssysteem en de camera steeds meer vooruitgegaan, waardoor de prijs-kwaliteitverhouding steeds beter is (hij kost ongeveer hetzelfde als de gemiddelde mobiele telefoon).

Een prima telefoon die duurzaam geproduceerd is en langer meegaat: dat kon weleens een win-win-win-situatie zijn.

Meer lezen

Tekst Marissa Koenderink Bron de Volkskrant Beeld Daniel Grizelj/Gettyimages.nl

Gepubliceerd op 21 februari 2023