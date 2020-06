Waarom vega(n) groeit als kool

Een paar dagen per week geen vlees of helemaal overstappen op vega(n): het is steeds beter te doen. Over pulled oats en het verkleinen van je footprint.

Flex, vega of vegan?

Nederland telt negen miljoen flexitariërs, mensen die één of meer dagen per week geen vlees of vis eten. ‘Echte’ vegetariërs – volgens de Vegetariërsbond zijn dat er momenteel zo’n 850.000 – doen dat elke dag en laten ook producten staan met dierlijke ingrediënten als gelatine of stremsel. Veganisten, zo’n 130.000 in Nederland, eten helemaal niets met een dierlijke oorsprong; dus ook geen zuivel, eieren of honing. Ze kiezen liever voor natuurlijke verzorgingsproducten en dragen vaak ook geen wol, zijde of leer. Het is meer een levensstijl dan alleen een andere manier van eten.

Waarom zou je (wat) minder vlees eten?

Minder vlees eten komt onder meer het dierenwelzijn en het klimaat ten goede. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties zorgt de veehouderij momenteel voor 14,5 procent van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen. Om die terug te dringen, werken bijna tweehonderd landen samen aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Daarnaast kun je volgens het Voedingscentrum ook zelf een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door elke week een portie rood vlees in te ruilen voor een plantaardige vleesvervanger, noten of peulvruchten. Daarmee kom je al gauw op wekelijks tien procent minder uitstoot van broeikasgassen.

Is het ook gezond?

“Minder vlees en zuivel eten (of helemaal vegetarisch) en meer volkoren graanproducten, peulvruchten, groenten, fruit en plantaardige vleesvervangers kan de bloeddruk verlagen,” zegt Anne Lutgerink, woordvoerder van het Voedingscentrum. “En je verkleint zo het risico op hart- en vaatziekten.” De Gezondheidsraad stelt dat het eten van groente en fruit het risico op diabetes, darmkanker en longkanker verlaagt.

Plantaardige producten bevatten vaak ook meer vezels (belangrijk voor een gezonde spijsvertering) en meer onverzadigde vetzuren dan dierlijke producten. Beide verlagen het slechte LDL-cholesterol in je bloed en zijn daarmee beter voor je bloedvaten, aldus de Gezondheidsraad.

Kom je niks tekort?

Volgens het Voedingscentrum kun je alle belangrijke voedingsstoffen uit plantaardige voeding halen – met uitzondering van vitamine B12. Als je maar flink gevarieerd eet en drinkt (denk fruit, groenten, havermout en muesli, volkorenproducten, noten en pitten, bonen en linzen, plantaardige zuivel en smeer- en bereidingsvetten, plus eventueel vleesvervangers), dan krijg je genoeg eiwitten, ijzer, calcium en vitaminen binnen.

Alleen vitamine B12 zit vrijwel uitsluitend in dierlijke producten. Anne Lutgerink: “Ons advies voor veganisten is daarom om een supplement te slikken of je B12 uit producten te halen die ermee zijn verrijkt, zoals sojadrank.”

Tekst Rosa Dammers Illustratie Ana Hard