Waarom we kleine beestjes nodig hebben voor de biodiversiteit

Misschien is jouw gedachte aan insecten en andere mini-dieren niet meteen: hé, leuk! Maar de kleine beestjes zijn wel degelijk van belang voor de biodiversiteit. Waarom? En welke diertjes zijn waar dan goed voor?

Biodiversiteit is belangrijk om ervoor te zorgen dat het milieu gezond blijft. Het is de variatie aan leven tussen dieren, mensen, insecten, planten, schimmels, bacteriën en andere levensvormen op aarde. De verschillende soorten werken met elkaar samen en houden elkaar in leven. En zo is biodiversiteit een mooi netwerk dat sterker wordt en in balans blijft door de verscheidenheid van levensvormen.

Zo zijn er beestjes en bacteriën die materialen afbreken, zorgen voor plantenvoeding en de voortplanting van bloemen en planten. Hierdoor is biodiversiteit van groot belang voor onder meer onze voedsel- en watervoorziening. In een artikel van Wageningen university & research benadrukt Lawrence Jones-Walters, hoofd van het onderzoeksprogramma Natuurinclusieve Transities, dat één insect meer of minder daarom wel degelijk uitmaakt.

De meeste kleine beestjes wegen minder dan een gram en leven korter dan een jaar. Maar belangrijk zijn ze dus wel voor de biodiversiteit en daarmee voor het voortbestaan van ons mensen. In totaal zijn er maar liefst 23.000 soorten insecten en andere geleedpotigen in Nederland. De meest voorkomende staan in De bonte verzameling beestjes in je tuin.

Drie welkome tuingasten

De oorworm

Vaak geliefd bij tuiniers omdat ‘ie bladluizen en andere ongewenste beestjes eet. Het koolwitje

Een uitstekende bestuiver en dus onmisbaar, al kan hij zich in de moestuin flink te buiten gaan aan kool. De vuurwants

Te herkennen aan zijn rood-zwart gevlekt pantser (elk dekschild is anders). Helpt graag je tuin op te ruimen door gevallen bladeren, zaden of dode insecten te eten.

Tekst Merel Wildschut, Nina van Hilst Tekstbewerking Ruby Wijdenbosch Bron WUR Fotografie Ivan Jevtic/Unsplash.com