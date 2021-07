Wat kun je zelf doen voor het klimaat: 5 tips

Bomen planten voor het klimaat

Trees for All plant bomen voor particulieren die een positieve bijdrage aan het klimaat willen leveren, of voor grootouders die hun kleinkind een boom cadeau willen doen als symbool voor een groene toekomst. Ook herstelt Trees for All – met de hulp van onder andere donateurs – bestaande bossen en maken ze mensen bewust van het belang van bomen.

Afval rapen

GoClean is een landelijke community die zich data gedreven inzet om Nederland zwerfafvalvrij te maken. Om tot effectieve bronbestrijding te komen is het van belang te weten hoeveel, wat voor soort, waar en waarom ergens zwerfafval ligt. Hiervoor gaan vrijwilligers aan de slag met de methode ‘schoonwandelen’: ze rapen afval op en registreren de oogst. Vergroenen Inwoners uit de gemeente Waterland kunnen op sdwaterland.nl een subsidie aanvragen voor het vergroenen van hun dak en het plaatsen van een regenton. Dit wordt uit de winst betaald die de windmolens in de regio opleveren. Jonge struiken en bomen herplanten Meerbomen.nu verzamelt – samen met duizenden vrijwilligers, boswachters en groenbeheerders – de overdaad aan jonge struiken en bomen in natuurgebieden, en plant die op andere plekken terug. Met ‘verplanten’ als methode kunnen in het hele land bossen, heggen, hagen en bermen worden vol geplant.

Rotterdam Central Park aanleggen

Rotterdamcentralpark.nl is ontstaan als een burgerinitiatief om van Rotterdam The Hague Airport een groot park te maken, met veel groen, cultuur en duurzame huizen. De luchthaven ligt namelijk midden tussen de woonwijken. Dit zorgt bij bewoners voor veel behoefte aan groen en mogelijkheden voor ontspanning.

