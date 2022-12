Wonen in het groen: in Breda brengen ze de natuur naar de stad

Niet alleen goed voor de beleving en het milieu, maar ook voor de gezondheid: vergroening staat in Breda voorop.

‘Over acht jaar moet elke bewoner het groen haast kunnen aanraken.’ Dat is de doelstelling in het beleidsdocument dat richting geeft aan vergroening in Breda, lezen we in een artikel in Trouw. Het beleidsdocument draagt een ambitieuze ondertitel: Koers naar de eerste Europese stad in een park in 2030.

Hoe Breda die vergroening tot stand brengt, is al een beetje te zien in de nieuwe Bredase buurt Waterdonken, waar de natuur een prominente rol speelt. Zo hebben weidevogels er een natuurlijke habitat in de aangrenzende Vuchtpolder en zijn er ook een overzwaluwwand en een vleermuizenkelder in de wijk om dieren aan te trekken.

Otters en bevers in de stad

Maar de plannen zijn groter dan alleen die woonwijk. Er is een concreet plan van aanpak gemaakt om Breda op de kaart te zetten als groene stad. De doelstellingen? Otters en bevers moeten vanuit de Biesbosch dwars door de stad richting het Markdal kunnen trekken. De boomkikker krijgt kans om zich in het buitengebied te vestigen. Huismussen, merels en zeldzame planten zijn welkom in het centrum. En dit zijn slechts een paar voorbeelden.

Volgens stadsecoloog Rombout van Eekelen is het de bedoeling dat in de nabije toekomst, iedereen vanaf zijn woning binnen tweehonderd meter in een groen gebied kan zijn. Een ander doel: binnen een kwartier moet iedereen in hoogwaardige natuur kunnen zijn. Denk daarbij aan een moerasgebied, weidevogelgebied of bos.

Beter voor de mentale gezondheid

Wethouder Tim van het Hof zegt over de plannen in Trouw: ‘Waar andere steden vaak kiezen voor enkel bouwen en dat compenseren met natuurontwikkeling in het buitengebied, doen wij dat anders.’

Ook biodiversiteit is in Breda een plicht bij gebiedsontwikkeling. Waarom? ‘Dat is veel beter voor de menselijke gezondheid,’ zegt van Eekelen in het artikel. ‘De bacteriën rondom plantenwortels leven ook in onze darmen. Boterzuur, bijvoorbeeld, beschermt tegen psychische kwalen. Meer natuur helpt echt tegen gezondheidsproblemen.’ Een mooi initiatief waarop hopelijk meerdere Nederlandse steden zullen volgen.

Tekst Bente van de Wouw Bron Trouw Fotografie Robin Trochsler/Unsplash.com