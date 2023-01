Zo begin je: vaker duurzaam en lokaal eten

Tja, duurzaam en lokaal eten. Het klinkt als een goed idee en dat is het ook, alleen is het in de praktijk even puzzelen. Hoe start je?

Je kunt bijvoorbeeld groenten kiezen die zonder bestrijdingsmiddelen zijn geteeld, of een moestuin aanleggen voor dat doel. Misschien ben je, geïnspireerd door koks als Yvette van Boven, al aan het fourageren geslagen in de achtertuin en aan de bosrand, waar gratis van alles en nog wat blijkt te groeien.

Maar zelfs als je niet zo nodig met de plukmand op pad hoeft of geen bio-supermarkt om de hoek hebt, kun je bijdragen aan meer duurzame voedselproductie. Fruit en groenten uit Nederland en België hoeven minder ver vervoerd te worden naar de groenteboer of supermarkt. Dat scheelt (vliegtuig)brandstof en je steunt er lokale boeren mee. Simpel scoren.

Lekker lokaal

Ook simpel: alleen vissoorten eten die op de groene lijst van de VISwijzer staan. Je kijkt even op Goodfish.nl en je weet alles wat er te weten valt. Ook culinair is daar veel voor te zeggen. Neem rivierkreeft: de Europese variant is in Nederlandse rivieren verdrongen door de Amerikaanse crawfish, mogelijk doordat ooit iemand een aquarium leegkieperde in een sloot.

Om de balans te herstellen, wordt er tegenwoordig dertigduizend kilo rivierkreeft per jaar opgevist, en die is uitstekend te eten in een risotto met witte wijn en citroenrasp. Maar misschien wil je juist minder dieren (en zuivel) consumeren. Dat is ook goed voor het milieu, want het leidt op termijn tot een kleinere veestapel, wat de uitstoot van stikstof vermindert en bovendien die van CO2.

Je kunt je voetafdruk wel tot bijna de helft reduceren, stelt Milieu Centraal, die zich baseert op rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change. Tegelijkertijd zit daar weer zo’n puzzelkant aan. Want dat gaat wel ten koste van lokale boeren die er hun inkomen aan ontlenen. Nadenken over duurzaam eten is dus ontdekken hoe je evenwicht kunt vinden dat aan je eigen normen voldoet. Altijd welbestede tijd.

