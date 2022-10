Zo duur is een dag verwarming aan (en zo houd je hem nog even uit)

Nu de temperaturen langzaam maar zeker zakken, begint de drang om de verwarming aan te zetten groter te worden. Aan die knop draaien dan maar? Of zijn er ook andere oplossingen? En hoeveel kost een dagje stoken eigenlijk?

Hogere prijzen in de supermarkt, meer betalen voor benzine en dan de hoge kosten voor gas en elektriciteit. Het is niemand ontgaan dat het leven een stuk duurder is geworden in de afgelopen maanden. Het loont om te kijken waar je kunt besparen, en al snel is duidelijk dat je met minder draaien aan de thermostaat een heel eind komt.

Volgens een artikel in Trouw kost een dag de cv-ketel aan gemiddeld twaalf euro. Doe dat keer dertig en nog een beetje en je krijgt meteen de neiging om gewoon maar een warme trui aan te trekken. Kunnen we de hele winter zonder verwarming, dan? ‘Nee,’ zegt Marlon Mintjes van Milieu Centraal in het artikel. ‘Besparen is te doen, maar de hele winter zonder verwarming gaat niet.’

Wat kunnen we dan wél doen om geld te besparen maar toch warm te blijven? Het begint bij de verwarming later aanzetten in het seizoen, als het nog niet per se nodig is. Als je hem al aanzet, kies dan voor wat graden minder dan je normaal zou doen. Ook dat scheelt een hele hoop. Nu we alle open deuren hebben gehad, ook nog wat creatieve tips die misschien kunnen helpen.

Creatieve tips om je huis (en jezelf) warm te houden

Zo lezen we in het artikel dat lezer Simone Stam haar was expres laat op de dag doet, zodat de warmte van de droger de kamer vult.

Tocht zorgt voor kou. Die ga je te lijf met tochtstrips en een brievenbusborstel. Ja, ook de kleine beetjes helpen,

Volgens Mintjes kun je het beste voor lokale warmte kiezen (en dus niet voor de elektrische kachel die een hele ruimte verwarmt). Haar tips? Koop een elektrische deken of twee.

Of gebruik een infraroodpaneel. Mintjes: ‘Dat paneel geeft straling die direct op het lichaam komt. Zo krijg je het snel warm zonder dat het veel stroom kost.’

In een artikel voor RTL Nieuws lezen we dat je ook de deur van de oven open kunt laten staan nadat je hem gebruikt hebt. Zo koelt het ding af én heb jij extra warmte in je huis.

En we sluiten af met nog wat vanzelfsprekende tips: doe een warme trui aan, trek sloffen aan als je koude voeten hebt en voor iedereen met een knuffelig huisdier: maak er gebruik van.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bon Trouw & RTL Nieuws Fotografie Pavan Trikutam/Unsplash.com