Zo houd je je huisdier veilig tijdens extreme warmte: 6 tips

Niet alleen jij hebt last van de warmte tijdens de zomermaanden, je huisdier heeft het door zijn vacht waarschijnlijk nog een stuk moeilijker. Hoe houd je je viervoeter koel en veilig? Deze tips van The New York Times kunnen helpen.

We staan er niet altijd bij stil, maar huisdieren hebben het een stuk moeilijker dan mensen tijdens warm weer. Gelukkig zijn er ook manieren om ze wat koelte te brengen, zodat ze niet oververhit raken. In een artikel voor The New York Times komen meerdere deskundigen aan het woord met praktische tips.

Zo houd je je huisdier koel

Houd je viervoeters zoveel mogelijk binnen en het liefst in een kamer met air-conditioning. Heb je dit niet, dan kun je ook een ventilator neerzetten waar je huisdier bij in de buurt kan gaan liggen. Als je je huisdieren even buiten moet laten, zorg dan dat ze genoeg water hebben en in de schaduw kunnen zitten of liggen. Probeer ze zo goed mogelijk in de gaten te houden en ga niet langer dan een paar minuten weg. Heb je een dier dat in een kooi zit, zoals een konijn of een ander knaagdier? Zet dan een kleine ventilator op een deel van de kooi of leg een bevroren waterfles in de ruimte zodat ze zelf de verkoeling op kunnen zoeken. Plan je wandelingen met je hond in. Ga niet op het heetst van de dag, in de middaguren, omdat het asfalt dan zo warm kan zijn dat de poten van je huisdier kunnen verbranden. Vroeg in de ochtend en laat in de avond zijn de beste tijden om te gaan. Vanzelfsprekend, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden: laat je huisdier niet alleen in een geparkeerde auto. De temperaturen kunnen in een paar minuten al oplopen tot 45 graden of hoger, zelfs met een raam open. Zoek de tekenen van oververhitting op voor je huisdier, zodat je het meteen in de gaten hebt als het fout gaat en in kunt grijpen.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Adam Griffith/Unsplash.com