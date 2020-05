Zorgen voor de natuur: Rudy over het ‘aha’-moment

Rudy van der Aar (29) begeleidt schoolklassen voor stichting Natuurwijs en helpt cacaoboeren in Indonesië met ecologisch landbouw. In Flow 4 vertelt hij hierover.

Wat is je laatste project?

“Ik kom net terug uit Indonesië, waar ik cacaoboeren heb geholpen een bos-landbouwsysteem op te zetten. Op Sulawesi zijn zo veel bomen gekapt voor palmolie, dat insecten, vogels en salamanders – de natuurlijke vijanden van de mug die cacaobomen aantast – verdwenen zijn. Die natuurlijke vijanden krijg je terug als je meer verschillende soorten bloemen en bomen plant.

Alles in de natuur is met elkaar in balans. Dat laat ik als ‘Natuurwijzer’ ook aan schoolklassen zien. We gaan de bossen in, zoeken wonder- baarlijke paddenstoelen en lekkere hazelnoten. Of insectenhuisjes in de zomer. Als kinderen een worm zien, zeggen ze vaak: ‘ieuw’. Maar begrijpen ze eenmaal dat er zonder wormen geen eten voor ons is, verandert hun blik. Dat ‘aha’-moment is prachtig om te zien.”

Heb je zelf ook zo’n ‘aha’-moment gehad?

“Absoluut. Ik werkte bij een bedrijf dat paddenstoelen kweekt op koffiedik, toen een vriend voorstelde om naar Mekka te fietsen en zo aandacht te vragen voor duurzaamheid. Die reis heeft mijn leven veranderd. Ik heb meer respect gekregen voor alles wat hier op aarde leeft.

Ik heb zo veel mooie dingen gezien en bijzondere mensen ontmoet. Toen ik terugkwam, heb ik mijn baan opgezegd en een tiny house gebouwd. Ik ben in een natuurgebiedje in Amsterdam-Noord gaan wonen en aan de slag gegaan als NatuurWijzer. Naast mijn werk is er ruimte voor tijdelijke projecten, zoals dat in Indonesië voor de La Galigo Foundation.”

Hoe lang deden jullie over de reis naar Mekka?

“Twee maanden. We sliepen bij mensen die we tegenkwamen. Onze gesponsorde houten fietsen hadden maar twee versnellingen, maar leverden wel altijd een mooi gesprek op. Eenmaal in Mekka wilde ik de berg Jabal al-Nour schoonmaken.

Tijdens een eerdere bedevaartstocht zag ik ’m vanuit de verte en dacht: wat een mooie blauwe waterval! Toen ik dichter bij kwam, bleken dat dus allemaal plastic flesjes te zijn. Ik was verbijsterd. Hoe kan dat op zo’n heilige plek?”

Is de Jabal al-Nour nu schoon?

“Nee, helaas werd hij sneller vervuild dan dat wij konden werken. We willen nog een keer gaan, misschien met een fiets op zonne-energie, en het dan grootser aanpakken. Een generatie volwassenen is de link met alles om hen heen compleet verloren. Dat moet veranderen.

Het is belangrijk dat jongeren leren zorgen voor de planeet. Hen enthousiast maken en respect bijbrengen voor de natuur, dat doe ik het liefst.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Ariv Kurniawan/Unsplash.com