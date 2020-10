Book for Paper Lovers 8 is er!

Er is weer een nieuwe editie van het Book for Paper Lovers, onze jaarlijkse wereldwijde bestseller! Met meer dan 300 pagina’s vol paper goodies.

Het Book for Paper Lovers is inmiddels onze mascotte geworden, waarmee we als Flow vertellen: zie je wel, dat papier nog leeft. Een boek zonder tekst, met alleen maar papier en meer dan 300 pagina’s vol paper goodies. Waarvan het de bedoeling is dat je alles uitscheurt en gaat gebruiken.

Het thema

Iedere editie is weer anders en heeft een eigen thema, maar je vindt er altijd briefpapier, stickers en kaartjes, vouwprojecten, posters om op te hangen en schrijf- en inkleurruimte. Dat alles gemaakt door illustratoren van over de hele wereld. Deze achtste editie heeft drie thema’s: Time to Slow Down, Time to Plan en Time to Play.

Deze editie zit weer bomvol mooie paper goodies:

Stickers om op je toetsenbord te plakken en stickers om mee te puzzelen.

Briefpapier en kaartjes, mini-posters en vloeipapier.

Papier om mee te vouwen en papier om een schriftje mee te kaften.

Stickers en etiketten.

Een klok en een uitklapbare boekenposter.

Plus: een boekje in de vorm van een platenspeler, een pop-uptentje, mooie ansichtkaarten, enveloppen, drie mini-notebooks en natuurlijk cadeauvellen vol prachtige prints.

Book for Paper Lovers 8 kun je hier bestellen.

Fotografie Floor van Koert