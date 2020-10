Cat op de cover van Flow 8

De Portugese Cat Seixas bouwde haar eigen huis in de bergen en staat op de cover van Flow 8. We stelden haar vier vragen.

Hoe vind je het om op de cover te staan?

“Ik was blij verrast toen ik een mailtje ontving met de vraag of mijn foto voor de cover van het magazine gebruikt kon worden. Ik heb geen idee hoe Flow de foto op mijn Instagram heeft gevonden, ik had hem namelijk al enige tijd geleden geplaatst, maar het voelt nu nog steeds zo onwerkelijk. Al helemaal als vrienden foto’s naar me sturen wanneer ze me hebben gespot in een winkel in Nederland.”

Wat was de inspiratie achter de foto?

“De foto kwam op een heel spontane manier op een mooie lentedag tot stand. Mijn partner Sam en ik waren net klaar met het schilderen van ons huis en gingen naar buiten om uit te rusten. In de bossen achter het huis kwamen toen net de gouden acaciabomen tot bloei. De bloemen aan deze bomen ruiken heerlijk en dat wilden we vastleggen in een foto.

Ik kan me deze dag nog goed herinneren. Als je goed kijkt, zul je zien dat er spikkels witte verf op mijn handen en in mijn haren zitten.”

Kun je ons over je leefsituatie vertellen?

“Mijn partner, mijn dochtertje en ik wonen op een klein stukje land in Portugal waar een deel van mijn familie vandaan komt. Hier verzorgen we samen onze dieren, verbouwen we voedsel en wonen we in een klein, stenen huisje. Ons huisje was eerst een ruïne die er al twee generaties lang stond. We hebben het samen met wat hulp van onze gemeenschap herbouwd.”

Hoe was dat?

“We deden in eerste instantie alles zelf, omdat we niet genoeg geld hadden voor een professional. Vervolgens werd het zo veel meer dan dat. Iedereen in onze gemeenschap kwam langs om te helpen en het was dan zo’n gezellige boel als we met z’n allen bezig waren. Het was een heel grote klus en een ervaring om nooit meer te vergeten.”

