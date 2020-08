Achter de schermen bij Flow 7

Journalist Brenda van Osch (ze is onder meer columnist van FD Persoonlijk) schreef haar eerste twee artikelen voor Flow: Wie is Kimberley Motley en het openingsverhaal over FOBO – fear of better options. “Zelf vind ik vooral middelgrote aankopen lastig, omdat ik lang met spullen doe. Er is niets mis met me een beetje wentelen in het dubben hierover, want uiteindelijk ben ik altijd tevreden met mijn aankoop. Maar een uur nadenken over wat je wilt eten of anderhalf uur door Netflix scrollen voordat je een film kiest, valt voor mij wél in de categorie ‘zonde van je tijd’. Het overkomt me gelukkig nooit.”

De nieuwe manier van een museum bezoeken

Journalist Catelijne Elzes schreef het verhaal over musea waar mensen niet alleen op bezoek gaan, maar ook zelf activiteiten ondernemen: “Ik ga zo’n vier keer per jaar naar een museum en ben een wat passieve bezoeker: beetje mijmeren bij mooie schilderijen en na drie kwartier uitgebreid koffiedrinken in het museumcafé. Bij de nieuwe ‘van, door, voor iedereen’- musea is achteroverleunen geen optie. Nou ja, het mag nog steeds, maar je mag ook exposities en happenings bedenken, ze helpen uitwerken en vormgeven. En daarna gelukkig weer lekker koffiedrinken.”

Zo bepaal je je grenzen

Je grenzen bepalen valt vaak nog niet mee. Journalist Mirjam RosemaVerhulst liep zelf tegen een grens aan en ondervond dat duidelijke keuzes maken dan cruciaal is. “Ik ben andere klussen gaan doen en heb mijn webshop met m’n eigen textiellabel gesloten. Dat was niet makkelijk, maar het gaf me veel lucht: ook al is het superdruk, omdat ik het écht leuk vind wat ik doe, krijg ik nu energie van het werk in plaats van erop leeg te lopen.” Danique van Kesteren fotografeerde Mirjam voor dit verhaal.

Fotografie Floor van Koert