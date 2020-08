Nieuw: de Flow Calm Down Box

Dit jaar liep anders dan we allemaal dachten. Langzamerhand doen we dingen anders, en we zoeken nog steeds een beetje naar een nieuw evenwicht.

In deze box vind je verhalen over rust zoeken en vinden. Want dat kan op veel manieren, ontdekten we. Los in de box zitten paper goodies als een comfort notes-boekje en een slinger.

Een paar van de verhalen uit het Calm Down Boek:

Waarom het leven toch anders kan: op zoek naar een nieuw evenwicht in een onrustige wereld. De waarde van een ritueel: het kalmerende effect van theedrinken of plaatjes draaien. Een maand lang alles lopend doen: journalist Caroline Buijs ziet details die eerder aan haar voorbijgingen. Zeg wat vaker nee: daar wordt het leven een stuk minder gehaast van, volgens de Deense psycholoog Svend Brinkmann. Art journaling: het rustgevende effect van één vaste avond in de week tekenen, schrijven, knippen en plakken. Een nieuwe balans: een textielmaker, imker, filosofisch practicus, zeepmaker en bladkunstenaar vertellen hoe zij bewust voor een ander leven kozen. Uit de sleur: wanneer je voelt dat je te veel wordt opgeslokt door de waan van de dag, doe dan iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan. En verder: kalm aan-posters met geruststellende quotes, het eenvoudige leven op een Zweeds eiland, de inzichten van Aaf, waarom de onverstoorbare natuur zo rustgevend werkt, plus je eigen pagina’s waarop je kunt schrijven, tekenen, verven, dingen kunt opplakken.

Je vindt de Flow Vakantiebox in de boekhandel, supermarkt en in onze shop.

Fotografie Floor van Koert