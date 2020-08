De nieuwe Flow agenda en scheurkalender zijn er!

Ook voor 2021 maakten we weer een Flow agenda en scheurkalender. Dit keer staan ze beide in het teken van bijzondere vrouwen en hun inspirerende uitspraken.

Agenda 2021

Wat een mooie zinnen bestaan er, en van zo veel inspirerende vrouwen van over de hele wereld. De vrouwen hebben allemaal een eigen verhaal: de een is astronaut, de ander ruilt een deftig leven in voor de verpleegkunde en dan zijn er ook nog de first ladies, de filmsterren, de schrijvers en de vrouwen met juist een heel gewoon leven.Ze hebben echter één ding gemeen: kracht. Om zichzelf keer op keer uit te blijven vinden, om altijd te blijven zoeken, om taboes te doorbreken en om op te komen voor zij die dat nodig hebben.

Van al die bijzondere vrouwen hebben we twaalf mooie quotes verzameld, voor iedere maand één. Zodat we bij het begin van een nieuwe maand herinnerd worden aan die kracht, en dat ook wij die kracht in ons hebben. De quotes zijn gehandletterd in kleurrijke silhouetten van de vrouwen die we zo waarderen.

In oude, vertrouwde vorm

In de agenda 2021 vind je naast plek voor je afspraken en plannen ook extra veel ruimte voor to do-lijsten en notities. Met veel paper goodies, zoals je van Flow gewend bent. Zoals een boekenlegger met quote, alfabetstickers, silhouetkaarten en tabstickers.

De handlettering is, net als in de scheurkalender, gemaakt door Doris Wai. Conny Lahnstein knipte alle silhouetten.

Je bestelt de Flow Agenda 2021 hier.

Scheurkalender 2021

In de Flow Scheurkalender 2021 verzamelden we inspirerende quotes en weetjes van bijzondere vrouwen. 365 inzichten over het dagelijks leven en successen. Over lekker jezelf blijven in een wereld waarin dat niet altijd makkelijk is. Over vallen en weer opstaan en met heel veel andere levenslessen waar we wat aan hebben. Zo word je met iedere scheur herinnerd aan de kracht die je in je hebt. De handlettering is, net als in de agenda, gemaakt door Doris Wai. Conny Lahnstein knipte alle silhouetten.