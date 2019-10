Eindelijk is ‘ie er: het Flow Book for Paper Lovers 7

Het Book for Paper Lovers is inmiddels onze mascotte geworden, waarmee we als Flow zeggen: zie je wel dat papier nog leeft. Deze zevende editie is opnieuw een verzamelplek van honderden pagina’s met moois – verdeeld over drie hoofdstukken.

Onze BFPL (zoals we ‘m zelf noemen) is iets waar we trots op zijn, dat de wereld over reist en ons elk jaar in contact brengt met allemaal geweldige ambachtslieden: de illustratoren en ontwerpers van over de hele wereld. Stiekem zijn we altijd een beetje jaloers, want zij kunnen iets wat wij ook zo graag zouden kunnen: een wereldje scheppen, in tekeningen of patronen.

Gelukkig zijn wij weer goed in paper goodies verzínnen en al die illustratoren bij elkaar brengen – zo is het Book for Paper Lovers elk jaar weer een verheug-klus. En ook dit jaar is het gelukt. We verzonnen drie hoofdstukken, als verzamelplek voor heel veel moois.

Re-post: met spullen voor post maken én krijgen, zoals briefpapier, stickers en vouwenveloppen.

Re-use: met paper goodies die je helpen bij het hergebruik, zoals etiketten en labels.

Re-joice: met van alles om dingen te vieren, zoals slingers, naamkaartjes en inpakpapier.

Plus: een pop-up wild-swimming-strandje, kattennotitieboekje, posters, mobile en maskingtape-stickers. Scheur het boek aan stukken, want alle paper goodies zijn uitneembaar.