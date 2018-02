Meer, meer, meer. Vaak lijkt alles in de wereld daarom te draaien, en het staat ons soms zo tegen. Dat we weer op zoek zijn naar het zoveelste jurkje, of onze tuin niet groot genoeg vinden. Terwijl we in ons hart wel weten dat we er niet gelukkiger van worden. In Het grote boek van minder lees je alles over wat leven met minder je kan opleveren. Als extra’s maakten we onder meer een stilteboekje en een pop-up tiny house dat je zelf kunt vouwen.

Ook te lezen en te zien in dit nummer:

Minder weten

Wat als we die constante stroom van informatie en meningen eens laten voor wat het is en meer op ons gevoel gaan vertrouwen? Drie filosofen over wat dat oplevert.

Wat als we die constante stroom van informatie en meningen eens laten voor wat het is en meer op ons gevoel gaan vertrouwen? Drie filosofen over wat dat oplevert. Minder groot

Leven in een huisje van 25 vierkante meter, met maar één koffiemok en regenwater om mee te douchen. Wat komt er zoal kijken bij wonen in een tiny house?

Leven in een huisje van 25 vierkante meter, met maar één koffiemok en regenwater om mee te douchen. Wat komt er zoal kijken bij wonen in een tiny house? Minder werken

Het leek ideaal: werken wanneer en waar je maar wilt. Maar de keerzijde is dat we nooit meer echt vrij zijn. Hoe kan dat anders? Zes inzichten.

Het leek ideaal: werken wanneer en waar je maar wilt. Maar de keerzijde is dat we nooit meer echt vrij zijn. Hoe kan dat anders? Zes inzichten. Minder online

Van ons geheugen tot gesprekken met vrienden tot ons vermogen om te genieten – eigenlijk knapt zo’n beetje alles op van wat vaker offline zijn.

Van ons geheugen tot gesprekken met vrienden tot ons vermogen om te genieten – eigenlijk knapt zo’n beetje alles op van wat vaker offline zijn. En verder onder meer : Flow’s Caroline Buijs probeert het bullet journal uit en journalist Catelijne Elzes besluit de grip op haar leven wat los te laten. En veel klein geluk: zelf je eigen maaltje bij elkaar plukken en dagelijks opschrijven waar je dankbaar voor bent.

: Flow’s Caroline Buijs probeert het bullet journal uit en journalist Catelijne Elzes besluit de grip op haar leven wat los te laten. En veel klein geluk: zelf je eigen maaltje bij elkaar plukken en dagelijks opschrijven waar je dankbaar voor bent. Vijf extra’s: uitprobeerposter voor je bullet journal, vier kunstposters, vouw een tiny house, stilteboekje en blogs over ontspullen.

Het grote boek van minder is te bestellen in onze webshop en ligt nu in de winkel.