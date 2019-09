Jullie creaties met Your Flow Keep Calm Daily Craft Book

We hebben het Your Flow Keep Calm Daily Craft Book gemaakt om je te inspireren. Met een kleine, dagelijkse opdracht kun je je eigen creativiteit op een leuke manier ontdekken en ontwikkelen.

Maar waarom je creaties alleen voor jezelf houden? Het is nog zo veel leuker om ook elkΓ‘ar te inspireren en op nieuwe ideeΓ«n te brengen. Daarom vroegen we jullie om je creaties aan de hand van het craft book te delen op social media met de hashtag #myflowcraftbook. Daar kwamen zo veel leuke dingen langs, dat we er hier een paar delen.

Het Your Flow Keep Calm Daily Craft Book is te bestellen in onze webshop. En blijf vooral jullie creaties delen met #myflowcraftbook!

